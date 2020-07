Moonlighter, Frostpunk e altri titoli 11 bit Studios in sconto fino al 82% su GamersGate!

Se siete alla ricerca di qualche titolo per riempire queste lunghe e afose giornate estive, sarete lieti di sapere che GamersGate ha attualmente messo in forte offerta con sconti fino al 82% numerosi titoli di 11 bit Studios. Ad essere acquistabili ad un prezzo super sono anche dei veri e propri capolavori, come ad esempio This War of Mine, Frostpunk e Moonlighter. Se siete interessati a fare vostro a prezzo di saldo qualcuno di questi titoli, il nostro consiglio è quello di fare in fretta: tali offerte saranno infatti valide solamente fino al prossimo 24 luglio.



La nostra selezione di prodotti:

Ad essere attualmente in offerta con sconti fino al 82% su GamersGate sono poi anche altri titoli 11 bit Studios, come ad esempio i vari Anomaly, Tower 47 e Spacecom. Un’ottima occasione, quindi, per recuperare numerosi titoli ad un prezzo super e al contempo colmare anche qualche lacuna videoludica. Se siete interessati a dare un’occhiata alla lista completa dei titoli di 11 bit Studios in offerta, che ricordiamo essere valida solo per ancora pochi giorni terminando il 24 luglio, potete seguire comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per dare un’occhiata a tutti i titoli 11 bit Studios a prezzo scontato «

