Mortal Kombat 11 Ultimate: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 17 novembre arriverà su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Nintendo Switch Mortal Kombat 11 Ultimate, ossia l’edizione definitiva del celeberrimo picchiaduro. Un pacchetto decisamente colmo di contenuti, che promette di fare la gioia di tutti gli appassionati della saga. Mortal Kombat 11 Ultimate è fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Mortal Kombat 11 Ultimate include al suo interno l’esperienza definitiva dell’undicesimo episodio della serie, includendo ben 37 personaggi, l’espansione Aftermath e i Kombat Pack 1 e 2. Insomma di carne al fuoco ce n’è veramente tanta, e per di più a un ottimo prezzo. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che Mortal Kombat 11 Ultimate arriverà sul mercato il prossimo 17 novembre in ben due diverse edizioni.

Standard Edition

Come sempre la scelta migliore per chi vuole godersi al massimo il titolo al minor prezzo possibile e non è quindi interessato a gadget e accessori vari. Se volete solo giocare questa è la scelta che fa decisamente per voi.

Kollector Edition

La Kollector Edition di Mortal Kombat 11 Ultimate è un’edizione a dir poco maestosa, che contiene al suo interno, oltre al gioco base, anche una steelbook, un DLC esclusivo dedicato all’iconico Sub-Zero e, soprattutto, una bellissima riproduzione della maschera del suddetto personaggio in scala 1:1. Assolutamente imperdibile per i collezionisti.

