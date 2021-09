Motorola Edge 20 Lite: questa offerta di eBay è imperdibile!

La nuova settimana corrisponde a nuove tornate di offerte! Nonostante questo valga per tutti i portali, eBay è probabilmente quello che si impegna di più ad aggiornare il proprio catalogo delle offerte, proponendo nei suoi “Imperdibili” sconti pazzeschi, i quali spesso interessano anche i prodotti presentati da pochi mesi, a prescindere che si tratti di smart TV, smartphone o di elettrodomestici particolari.

Per questo inizio settimana, uno dei prodotti ad essere stato trascinato nella sezione dedicata agli sconti di eBay è il Motorola Edge 20 Lite, uno smartphone disponibile da fine agosto 2021 e che il noto portale di compravendita ha deciso già di tagliarne il prezzo, proprio come il recente Galaxy A52s, la cui offerta purtroppo è durata pochi giorni. La stessa sorte potrebbe capitare anche con questo nuovo Motorola, dato che al momento della nostra scrittura ne rimangono solo 5. Ad ogni modo, l’offerta vede il prezzo originale di 379,90€ ridursi a 314,90€, cifra che potrebbe scendere persino sotto la soglia dei 300€ qualora ne compriate 4.

Come saprete, il Motorola Edge 20 Lite appartiene alla nuova serie Edge 20 del noto brand e il modello proposto in offerta dal portale è il più economico ma, secondo noi, il più interessante. Questo dispositivo, infatti, condivide molte delle specifiche tecniche dei fratelli maggiori, tra cui il display OLED da 6,67 pollici, la connettività 5G e l’enorme sensore fotografico da 108MP. A far muovere il tutto ci pensa il chip MediaTek Dimensity 720, un processore che si è dimostrato affidabile ed efficiente su tantissimi smartphone, eliminando i problemi che affliggevano le vecchie soluzioni del noto produttore di componenti.

Il Motorola Edge 20 Lite, quindi, è uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e vanta persino di una modalità molto ambita da coloro che vogliono sfruttare appieno il proprio smartphone. Parliamo della Desktop Mode di Motorola che, oltre a permettervi di utilizzare il telefono come se fosse un PC, vi da la possibilità di eseguire il drag and drop, ossia spostare file da un dispositivo all’altro in modo semplice e veloce. A sorprendere poi è la batteria da ben 5.000 mAh, la quale è addirittura più capiente rispetto ai modelli più costosi della stessa serie. Insomma, uno smartphone la cui parola Lite non gli si addice, motivo per cui il nostro consiglio è quello di aggiungerlo al carrello prima che sia troppo tardi.

