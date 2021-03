Mouse, tastiere, sedie e tante offerte da gaming su MediaWorld!

Vi segnaliamo che, oltre alle ottime occasioni del Solo per Oggi, sul sito di MediaWorld è cominciata una nuova iniziativa che vi permetterà di fare ottimi acquisti per quanto riguarda accessori e componenti del mondo gaming per pc e per console! Questa promozione, esclusiva per l’online, termina il 7 marzo e fino ad allora vi permetterà di acquistare i più svariati articoli come monitor, tastiere, mouse da gaming, cuffie ma anche componenti come SSD e alimentatori e tanto altro con sconti che arrivano a ribassare i prezzi anche del 40%.

Insomma, le proposte sono davvero moltissime ma, tra le varie, vorremmo portare alla vostra attenzione il bundle Razer Power Up, che include cuffie, tastiera e mouse da gaming che potranno essere vostri ad appena 89,99€ anziché a 149,99€. La tastiera inclusa è una Razer Cynosa Lite, famosa per il suo design robusto e resistente all’acqua, dotata anche di illuminazione Razer Chroma, che può essere personalizzata con una combinazione di oltre 16 milioni di colori. Dotata di tasti ammortizzati, atti ad offrire un maggior comfort durante la battitura, la Razer Cynosa Lite offre un’ottima reattività e permette la pressione contemporanea fino a 10 comandi!

Per quanto riguarda il mouse, quello presente nel bundle è il Razer Viper, un dispositivo ottico dal design ultraleggero (appena 69 g di peso), capace di ottenere un’accuratezza di risoluzione del 99,4%, e con una sensibilità che gli permette di arrivare fino a 16.000 DPI. Anche il mouse Razer Viper è dotato di 8 tasti personalizzabili e di un cavo speedflex, che offre al contempo una maggiore flessibilità ed una resistenza minima nei movimenti. Completano questo ottimo bundle le cuffie Razer Kraken X Lite, dalle linee accattivanti che con i loro 250 g di peso risultano estremamente leggere ma capaci di avvolgere completamente con un audio 7.1 surround ultra immersivo. Per quanto riguarda i driver delle Razer Kraken X Lite, essi sono da 40 mm e possono essere calibrati in modo da ottenere un suono sempre chiaro e nitido, perfetto per qualsiasi utilizzo; mentre il microfono flessibile si attiva grazie ad un comodo pulsante di controllo audio e riesce ad eliminare il rumore di fondo proveniente dall’ambiente circostante riproducendo sempre la voce alta e squillante.

Come avrete capito, il bundle Razer Power Up è composto da ottimi elementi indispensabili per un vero gamer soprattutto a questo prezzo, ma si tratta pur sempre di una sola delle numerose occasioni che troverete su MediaWorld, e per questo il nostro consiglio è quello di consultare l’apposita pagina dedicata agli sconti del portale, così da trovare quello perfetto per voi entro il 7 marzo. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!