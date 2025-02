Mouse verticale Logitech Lift a soli 63€: lavoro senza dolore e fatica!

Il mouse verticale Logitech Lift è disponibile oggi a soli 63,08€ invece di 81,99€, con uno sconto del 23%. Questo dispositivo ergonomico certificato vi aiuterà a rilassare i polsi grazie al suo design inclinato a 57 gradi, ideale per mani medio-piccole. Dotato di pulsanti personalizzabili, click silenziosi e connettività Bluetooth o USB, vi garantirà comodità e produttività durante le lunghe giornate di lavoro o di studio.

Mouse verticale Logitech Lift, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse verticale Logitech Lift è l'alleato perfetto per tutti voi che trascorrete lunghe ore davanti al computer e avvertite fastidi a polsi e avambracci. Con il suo design ergonomico inclinato a 57 gradi, è stato pensato specificamente per chi ha mani di dimensioni medio-piccole e desidera migliorare la propria postura durante l'utilizzo del PC. La sua forma innovativa, la morbida impugnatura e il comodo appoggio per il pollice vi offriranno un sollievo immediato, prevenendo l'affaticamento anche dopo lunghe sessioni di lavoro e di studio.

Particolarmente consigliato a professionisti, smart worker e studenti che necessitano di precisione e comodità, questo mouse verticale vi conquisterà con i suoi click silenziosi, ideali per ambienti condivisi o videoconferenze. La certificazione ergonomica, la connettività versatile con vari sistemi operativi e l'attenzione alla sostenibilità ambientale (con fino al 70% di plastica riciclata) lo rendono la scelta ideale per chi cerca un dispositivo che unisce benessere fisico, funzionalità avanzate e rispetto per l'ambiente. La batteria con durata fino a 2 anni completa un pacchetto pensato per migliorare concretamente la vostra esperienza quotidiana al computer.

Con un prezzo attuale di 63,08€ invece di 81,99€, il mouse verticale Logitech Lift rappresenta un investimento prezioso per la vostra salute e produttività. Certificato da esperti ergonomisti e realizzato con materiali riciclati, vi offre comfort prolungato e previene problemi posturali legati all'uso intensivo del computer. Un acquisto consigliato per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

Vedi offerta su Amazon