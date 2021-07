MSI: 140€ di cashback su hardware e PC gaming, ecco come ottenerli

Fortunatamente, le difficoltà che affliggono attualmente il settore hardware per PC sembrano coinvolgere solo le schede video, dando modo a coloro che vogliono aggiornare parte del proprio PC di poter intervenire su componenti come schede madri, processori, sistemi di raffreddamento e altro senza grossi problemi. Anzi, su molte di queste soluzioni potrete ora persino risparmiare grazie a MSI, che ha messo in campo una promozione che vi permetterà di ricevere un cashback fino a 140€ qualora acquistiate uno o più prodotti tra quelli aderenti all’iniziativa.

I tempi per sfruttare questa promozione sono molti estesi, dal momento che avrete tempo fino al 30 di agosto di valutare quali componenti acquistare per rendere la propria postazione da gaming ancor più maestosa o, semplicemente, dotarla di un nuovo sistema di ventilazione che, durante l’estate, potrebbe quasi sicuramente rendere il lavoro del PC molto più leggero. Ad ogni modo, vale la pena sottolineare che l’iniziativa potrebbe concludersi da un momento all’altro, qualora finissero le scorte, quindi ora più che mai vale il consiglio di non indugiare troppo.

Detto ciò, il periodo per il redeem, ossia il momento in cui potrete richiedere il cashback, si attiverà 14 giorni dopo la data di acquisto, con il termine ultimo che scadrà il 28 settembre. Inviare la richiesta di rimborso è semplice, dato che vi basterà solamente andare al seguente indirizzo, iscrivervi se necessario, caricare la prova d’acquisto insieme alla foto del S/N presente sul prodotto e attendere che la richiesta venga approvata. Come anticipato, MSI vi permetterà di beneficiare del cashback su processori, schede madri, alimentatori, case, sistemi di raffreddamento e persino su di una serie di bellissime sedie da gaming. La scelta è molto ampia, ma i componenti che vi permetteranno di ottenere il massimo cashback sono i processori Intel Core i9 abbinati alla scheda madre MEG Z590 Godlike.

Arrivati a questo punto, non ci resta che riportarvi in calce quelli che sono i componenti che vi permetteranno di ricevere il cashback più alto. Ciò detto, sappiate che nel corso della giornata odierna arriveranno tante nuove segnalazioni di offerte, quindi rimanete sintonizzati e iscrivetevi sui nostri quattro canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

