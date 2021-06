MyProtein: saldi fino al 70% + 20% extra con questo codice!

Le calde giornate d’estate sono arrivate e siamo sicuri che molti di voi faranno appello ad integratori e vitamine per tenersi in forma. Come saprete, infatti, le alte temperature tendono ad abbattere il nostro corpo, facendoci sentire stanchi e senza forze, ed ecco perché potrebbe rivelarsi vantaggioso approfittare dell’attuale promozione di MyProtein, valida fino al 4 luglio. Vi informiamo, infatti, che sul noto portale dedicato agli sportivi sono ritornate le offerte che vi permetteranno di risparmiare cifre sostanziose, le quali a questo giro raggiungono l’incredibile percentuale del 70%, a cui potrete aggiungere un ulteriore 20% di sconto grazie al coupon MYPSCONTI.

Siamo di fronte, probabilmente, alla miglior promozione mai messa in atto dal portale e, di conseguenza, ciò si traduce in un’ottima occasione per tutti gli sportivi, che possono dotarsi di ottimi prodotti che potrebbero aiutarli a raggiungere i loro obiettivi spendendo veramente poco. Come saprete, di integratori e vitamine ce ne sono a centinaia, ma i prodotti di MyProtein sono sottoposti a procedure di purificazione collaudate per mantenere la massima integrità delle proteine senza inutili aggiunte.

Persino i più golosi avranno un’ampia scelta, dal momento che MyProtein realizza anche diverse creme proteiche, che non vi faranno dimenticare il sapore del cioccolato, eliminando però la stragrande maggioranza degli zuccheri. Ciò detto, sebbene la promozione e il relativo codice sconto coinvolgano esclusivamente integratori e vitamine, vi informiamo che sulle pagine del portale troverete buone offerte anche su svariati articoli sportivi, tra cui pantaloncini e reggiseni sportivi, motivo per cui il nostro miglior consiglio non può che essere quello di invitarvi a dare un’occhiata alla pagina promozione del portale prima che queste fantastiche occasioni terminino.

N.B: inserire il codice sconto MYPSCONTI nell’apposita sezione per ricevere lo sconto extra del 20%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

