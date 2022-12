Come ricorderete, in mattinata vi avevamo proposto una splendida idea per i vostri regali di Natale 2022, segnalandovi la presenza, sullo store Comet, della sempre ottima Xbox Series X, per altro venduta dallo store a479,00€ contro i 499,99€ del prezzo originale!

Insomma, abbiamo aperto la giornata con una bella proposta a tema gaming e, di conseguenza, ci è parso avesse senso anche parlare di videogame in chiusura, offrendovi un’altra bella occasione su di un prodotto nuovo, venduto a prezzo scontato da Amazon, e dunque perfetto da mettere sotto l’albero!

Di che stiamo parlando? Dello splendido Need for Speed Undbound, ultimissimo capitolo della serie di titoli di corse made in Electronic Arts, e sviluppato da Criterion, team di sviluppo che, magari, ricorderete con affetto per la serie Burnout, in cui le corse si univano a spettacolari incidenti automobilistici.

Il prezzo è di quelli davvero invitanti, specie per un gioco appena arrivato sul mercato, e soprattutto considerando che parliamo dell’edizione PS5 che, allo stato attuale, è la più costosa tra quelle disponibili! Il portale, infatti sta scontando gli originali 79,99€, al prezzo più abbordabile di 62,99€.

Non male, specie perché parliamo di un titolo ben confezionato, che presto recensiremo anche sulle nostre pagine, e che è arrivato sul mercato da pochissimi giorni, appena lo scorso 2 dicembre, e per questo è sorprendete trovarlo già a prezzo scontato, giusto in tempo per i vostri regali di Natale 2022!

Caratterizzato da uno stile unico, decisamente in controtendenza con quello che è il “realismo a tutti i costi” di molti titoli di guida, Need For Speed Unbound è l’erede di quell’Heat che, pur senza pecche troppo evidenti, era stato ben presto dimenticato dalla community, pur essendo tornato a parlare del mondo delle corse clandestine che, sin da Underground, aveva deliziato i giocatori della serie EA.

Qui si torna a parlare di strada, di NOS e di rivalità, ma lo si fa anche attraverso uno stile artistico decisamente sopra le righe, che fonde personaggi in cell shading a veicoli e mappe realistiche, ed unisce al tutto uno stile da street art che, grazie a vari effetti evidenti durante la guida, sembra quasi fare il verso a prodotti come lo splendido film Spider-Man: Un nuovo universo.

Insomma, parliamo di un titolo davvero accattivante, contraddistinto da uno stile artistico esagerato, e con un feeling di guida veloce e adrenalinico che, ne siamo certi, esalterà qualsiasi amante delle corse… clandestine e non! Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo videogame prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!