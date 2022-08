Appassionati di gaming, attenzione! Questa è una promozione riservata a voi, ma anche a tutti quei collezionisti che amano acquistare prodotti legati al mondo dei videogiochi, specie quando bellissimi ed iconici, com’è il caso di questa splendida console, pensata per celebrare la generazione dei videogame arcade su cabinato, e che si è subito imposta all’attenzione di moltissimi giocatori, noi compresi.

Parliamo, come da titolo, dello splendido Neo Geo Mini, una console dalla forma di un cabinatino, perfettamente autonoma, e con all’interno tantissimi giochi dell’era Neo Geo! Un prodotto di design bellissimo e ricercato che, grazie ad Amazon, potrà oggi essere vostro a soli 89,97€, contro 149,99€ del prezzo originale! Un risparmio di ben 60 euro, che non sono pochi!

Stilosa e bellissima, Neo Geo Mini è una console compatta realizzata per richiamare nelle forme e nelle funzioni un tipico cabinato da sala giochi. La cosa simpatica, a differenza di altri prodotti, la cui estetica è, per l’appunto, solo apparenza, Neo Geo Mini è un cabinato a tutti gli effetti, giacché dispone di uno schermo e di alcuni tasti perfettamente funzionanti!

Ovviamente, questo non significa che non possa essere utilizzato come una qualsiasi altra mini console, cioè tramite il collegamento ad un televisore e con l’utilizzo dei classici pad, anzi, ma è ovvio che questa sua particolarità renda il Neo Geo Mini una console bellissima da esporre e da tenere sulla scrivania, magari per una pausa veloce da intramezzare ai propri doveri quotidiani, come lavoro e studio.

La cosa ancor più bella, e che giustifica l’alto prezzo originale (almeno per la media del mercato delle retro console) è che Neo Geo Mini è anche equipaggiato con uno schermo LED da 3,5″ brillante ed appagante, capace di restituire una buona esperienza di gioco anche nella sua versione “da scrivania”, e fidatevi che è un gran bene, visto che di giochi da provare ce ne sono a iosa! Parliamo, infatti, di un catalogo di ben 40 grandi classici targati SNK, tra cui l’intera serie di Metal Slug, alcuni capitoli della saga di King of Fighters, ed un mucchio di altri classici come Samurai Showdown, Ninja Masters, Blazing Star e Ghost Pilots.

Insomma, un prodotto straordinario e che, grazie ad Amazon, oggi può essere vostro ad un prezzo ridicolo, e con uno sconto generoso di ben 60 euro, tra i migliori mai raggiunti da questo specifico prodotto! Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, ricordandovi che è impossibile risalire al termine della promozione (o alla fine delle scorte) e, per questo, è consigliabile provvedere subito all’acquisto.

