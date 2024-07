Nielsen: che cos'è, come funziona e come ti permette di guadagnare buoni Amazon usando lo smartphone!

Vi è mai capitato di ottenere buoni Amazon svolgendo semplici attività, come l'iscrizione a un sito, e poi utilizzare quei buoni per acquistare e risparmiare sui prodotti di vostro interesse? Solitamente, questo tipo di offerta è riservata una sola volta ai nuovi utenti, ma con Nielsen è diverso, e ora vi spieghiamo il perché. Con Nielsen, infatti, potete ottenere continuamente buoni Amazon o voucher digitali da usare su altri negozi online. Se preferite, potete persino convertire i punti accumulati in credito PayPal, tutto ciò semplicemente svolgendo piccole e rapide attività quotidiane con il vostro smartphone o PC.

Che cos'è Nielsen?

Prima di spiegare come funziona, è utile conoscere meglio Nielsen. Si tratta di una società di ricerca di livello mondiale che, da oltre 90 anni, definisce gli standard di mercato nella misurazione delle abitudini di spettatori e consumatori. Conosciuta principalmente per la misurazione dell’audience televisiva, Nielsen è diventata un punto di riferimento per la misurazione dei media a livello globale. Attualmente, studia i comportamenti dei consumatori in oltre 55 paesi, offrendo dati e analisi che aiutano le aziende a comprendere meglio il proprio pubblico.

Come partecipare alla ricerca Nielsen

Partecipare alla ricerca Nielsen è semplice e può portarvi numerosi vantaggi, come quelli elencati poc'anzi. Prima di tutto, occorre la tipica registrazione al sito, totalmente gratuita. Vi verrà chiesto di rispondere al questionario fornendo informazioni su di voi, la vostra famiglia e i dispositivi che utilizzate. Questo aiuterà la società a comprendere meglio il vostro profilo.

Una volta completata la registrazione, vi verrà richiesto di installare l'app o il software Nielsen sui vostri dispositivi. Questi strumenti sono affidabili e sicuri, nonché progettati per non compromettere la vostra privacy, nonostante di base raccolgano i dati sull'utilizzo di internet. Dopo aver installato l'app o il software, continuate ad utilizzare i vostri dispositivi come fate ogni giorno. In cambio, Nielsen vi ricompenserà con un ampio catalogo di premi. Potete scegliere, come detto, tra voucher digitali per lo shopping online, credito PayPal o regali fisici.

Come funziona il sistema di punti Nielsen

Di base, il sistema di punti Nielsen funziona rispondendo ai vari questionari che la società vi invia periodicamente. Partecipando con costanza e mantenendo l'app sempre installata, potete guadagnare fino a 60€ l'anno o più. Attualmente, 180 punti corrispondono a 1€, e riceverete un bonus di benvenuto per iniziare con il piede giusto.

In media, senza particolari sforzi, potete ottenere 240 punti mensili e 300 punti ogni trimestre, oltre a un bonus annuale di 1200 punti.

Mantenendo l’app installata su più dispositivi, come uno smartphone e un PC, guadagnerete più punti rispetto all'utilizzo di un solo dispositivo.

Perché partecipare a Nielsen

Il poter ricevere buoni Amazon e altri premi con il minimo sforzo è senza dubbio il motivo principale per partecipare alla ricerca di Nielsen. Inoltre, contribuirete a migliorare i prodotti e i servizi online che utilizzate ogni giorno. Utilizzando i vostri dispositivi normalmente, non solo farete la differenza, ma sarete anche ricompensati per il vostro contributo. Aiuterete le aziende a comprendere meglio i consumatori e a migliorare i servizi offerti, il tutto mentre guadagnate premi senza alcuno sforzo aggiuntivo.

Iscriviti su Nielsen