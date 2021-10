Black Friday Nike, le migliori offerte

Il conto alla rovescia è iniziato, infatti il Black Friday è sempre più vicino al punto che mancano pochi giorni a novembre. I portali inizieranno a pubblicare le prime iniziative dedicate ad uno degli eventi più attesi dell’anno. Tuttavia, avrete visto come Comet ha deciso di sorprendere il mondo della scontistica, anticipando di parecchio i tempi di queste attesissime offerte, attivando già una promozione che va a scontare un sacco di prodotti tecnologici fino al 10 novembre.

Ovviamente è solo questione di tempo prima che anche gli altri e-commerce si attivino ed è probabile che l’apertura delle danze l’assisteremo a partire dal 15 novembre, quando ad esserci ci saranno quasi sicuramente tantissime offerte riservate agli articoli Nike. A tal proposito, riteniamo fondamentale tenere d’occhio le promozioni all’interno delle quali ci potrebbero essere i prodotti che elencheremo di seguito, ossia quelli che secondo noi non dovreste lasciarvi sfuggire qualora venissero scontati.

Il Black Friday è solito coinvolgere prodotti a 360°, quindi potreste trovare in offerta scarpe, giacche, pantaloni e qualsiasi tipo di abbigliamento o accessorio realizzato dal noto brand statunitense. Come detto, abbiamo stilato una breve lista di articoli tenendo in considerazione i prodotti più ambiti del marchio, sui quali conviene controllare il prezzo che, ricordiamo, potrebbe crollare durante il periodo di maggior sconto.

Felpa Nike Sportswear Club Fleece

Nike è sinonimo di sportività e quale sarebbe il miglior momento di acquistare una felpa con cappuccio dall’anima sportiva e perfetta per l’inverno se non durante gli sconti del Black Friday? Ovviamente non possiamo sapere quali saranno gli articoli che andranno in offerta, ma crediamo ci siano buone possibilità di vedere questa felpa ad un prezzo inferiore rispetto a quello attuale. Morbida e confortevole, la Nike Sportswear Club Fleece sarà il vostro capo irrinunciabile per un calore ideale in qualsiasi situazione.

VEDI OFFERTA SU NIKE

VEDI OFFERTA SU AMAZON

Giacca Jordan Essentials

Se vi serve una giacca per le serate fresche della stagione in corso, come non prendere in considerazione la Jordan Essentials? Il prezzo potrebbe sembrare alto ma riteniamo ci siano buone probabilità che questa specifica giacca, insieme a tante altre, venga scontata in maniera pesante nelle prossime settimane. Si tratta di un articolo leggero, idrorepellente e foderato per offrirvi il massimo comfort. Disponibile in diversi colori e con linee di design classiche per un look sempre familiare. Le tasche con zip e il cappuccio regolabile con visiera gli donano inoltre un tocco pratico e funzionale.

VEDI OFFERTA SU NIKE

Parka Nike Sportswear Therma-FIT Repel

Uno degli articoli più rilevanti di Nike, pensato appositamente per affrontare l’inverno, è il parka Sportswear Therma-FIT Repel. Il cosiddetto tessuto Repel di Nike sarà resistente al maltempo e vi offrirà il massimo isolamento anche nelle giornate più brutte. Il calore invaderà tutto il corpo, rendendo questo morbido parka un articolo assolutamente da acquistare. Se il Black Friday lo permette, l’occasione sarà da cogliere al volo!

VEDI OFFERTA SU NIKE

Scarpe Nike Path Winter

Non penserete mica che il Black Friday non tenga in considerazione le scarpe? Anche in questo caso, non possiamo avere la certezza su quali modelli crollerà il prezzo, ma siamo sicuri che le Path Winter saranno perfette per l’imminente inverno. Grazie a questo paio di scarpe, affronterete la brutta stagione a testa alta, dal momento che le Nike Path Winter vi offriranno calore e copertura in un design nuovo e robusto.

VEDI OFFERTA SU NIKE

VEDI OFFERTA SU AMAZON

Scarponcino Nike Flex Advance

Voglia di camminare sulla neve? Allora consigliamo di tenere d’occhio il prezzo delle Nike Flex Advance, scarponcini pensati per le giornate più fredde. Con questo modello mantenere i piedi caldi sarà semplice come contare fino a 3. Grazie ad un’apertura ampia, la calzata sarà pressoché perfetta e dispongono di una fascetta incrociata per la massima sicurezza! Senza indugiare oltre, si tratta di scarponcini che vantano un’ottima trazione, utile per affrontare qualsiasi percorso ed essersi pronti per le vostre avventure.

VEDI OFFERTA SU NIKE

VEDI OFFERTA SU AMAZON