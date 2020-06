Nintendo Labo: Kit Robot a meno di 30 euro su Amazon!

Vi segnaliamo che su Amazon è presente un’ottima offerta per il Kit Robot della divertente e innovativa serie Nintendo Labo per Switch. Venduto originariamente al prezzo di ben 79,99€, il Kit Robot è infatti in sconto a soli 27,99€, un prezzo bassissimo e scontato addirittura del 65% che, ne siamo certi, potrebbe fare la gioia di molti giovani giocatori.

Presentata nel 2018, Nintendo Labo è una serie di kit in cartone che attraverso la costruzione e il gioco, permette di creare dispositivi in grado di interagire direttamente con i software per Nintendo Switch con costruzioni come automobiline, pianoforti e – per l’appunto – di una divertente “armatura robotica”.

Il funzionamento è semplice e la scatola comprende tutto l’occorrente per assemblare lo stravagante sistema di controllo che, grazie ad una serie di contrappesi e cordicelle, in combutta – ovviamente – con i Joy-Con di Nintendo Switch, permetter al giocatore di poter controllare in prima persona un robot gigante, intento nella difesa di una città in gran parte distruggibile. Trattandosi di cartone pressato (non temete però, è molto resistente!), ogni kit può essere personalizzato con adesivi, colori e quant’altro solletichi la vostra fantasia e, proprio per questo, è decisamente consigliato ad un pubblico di giovanissimi giocatori .

La confezione comprende quindi: la cartuccia di gioco, 19 fogli di cartone, 4 fogli di cartoncino, 4 fogli riflettenti, 1 cordicella arancione, 2 cordicelle blu, 2 cinghie di stoffa e diversi occhielli, ed il montaggio non richiede né forbici né colla, sicché anche i giocatori più piccoli non avranno difficoltà ad assemblare il proprio “robot” e non correranno il pericolo di tagliarsi con forbici, coltelli o simili. Venduto al prezzo eccezionale di meno di 30 euro, il Kit Robot di Nintendo Labo è un’idea creativa e intrigante, che potrebbe solleticare persino la curiosità dei giocatori più smaliziati visto che, fino al suo arrivo, difficilmente si era visto qualcosa di così stravagante e innovativo, persino nel parco di variegate idee proposte da Nintendo nel corso degli ultimi anni.

