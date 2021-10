Non crederai al prezzo di questa lavatrice Hotpoint su Unieuro

Dopo aver visto le prime offerte di giornata passiamo adesso a segnalarvi le occasioni proposte da Unieuro. La maggior parte degli sconti, però, è disponibile solo online e con tempi di scadenza molto brevi, quindi scopriamo subito quelle che potrebbero essere le offerte da non perdere.

Uno dei prodotti a cui è stato applicato lo sconto maggiore è la lavatrice Hotpoint AQ114D497SD, un modello che normalmente costerebbe ben 819,90€ ma che viene offerto oggi e per i prossimi giorni a soli 499,90€. Non serve fare calcoli matematici per capire che siamo di fronte ad uno sconto eccezionale, ma potrebbe essere necessario invece descrivervi le caratteristiche di questa lavatrice in modo che possiate decidere se fa al caso vostro.

Innanzitutto, riteniamo valga la pena segnalare il cestello da ben 11kg, il che rende la Hotpoint AQ114D497SD una delle lavatrici più spaziose e ampie del mercato, perfetta per le famiglie numerose o per chi è solito raggruppare i capi sporci per poi lavarli tutti assieme. Ovviamente, quella del cestello non è l’unica caratteristica che permette a questo modello di posizionarsi ai vertici della categoria, dato che vanta funzioni e tecnologie come Steam Hygiene, Steam Refresh e Woolmark Green che vi permetteranno di lavare gli indumenti delicatamente e a fondo.

In pratica, la Hotpoint AQ114D497SD sarà capace di igienizzare il bucato tramite il vapore, il quale viene immesso direttamente dentro il cestello per rimuovere batteri e virus, quanto meno i più comuni, dandovi modo di indossare vestiti puliti e senza compromessi. Come saprete, la funzione vapore è presente solo su lavatrici di un certo livello e sarete felici di sapere che la Hotpoint AQ114D497SD vi permetterà di rinfrescare i capi anche senza lavarli, grazie ad una modalità specifica che, in soli 20 minuti, rimuove i cattivi odori e rende i tessuti più facili da stirare.

Questo modello, inoltre, vanta una centrifuga che raggiunge i 1.400 giri al minuto, che si traducono in lavaggi rapidi ed efficienti. Insomma, una lavatrice le cui capacità di lavaggio sono di gran lunga superiore alla media e poterla acquistare usufruendo di un risparmio così alto dovrebbe essere un’occasione imperdibile per chiunque sia alla ricerca di un nuovo elettrodomestico appartenente a questa tipologia.

Anche Unieuro non si limita a scontare un solo prodotto nelle sue iniziative, ed ecco perché consigliamo caldamente di visitare la pagina promozionale per scoprire tutte le altre offerte. Infine, prima di lasciarvi al vostro acquisto, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

