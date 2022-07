Se state cercando delle ottime scarpe estive a prezzi imperdibili, vi consigliamo di dare un’occhiata ai numerosi saldi attivi sui prodotti Geox, disponibili direttamente sullo store ufficiale del brand. Al momento, potrete portare a casa sandali, sneakers, mocassini e molto altro in ribasso addirittura fino al 50%!

Avrete la possibilità di trovare calzature di ogni genere e per ogni gusto, cercando comodamente tra le 5 categorie appositamente create dallo store: uomo, donna, bimbo, bimba e baby, per i neonati. Per questo, trattandosi di offerte davvero molto interessanti a un prezzo imbattibile, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che le promozioni terminino!

Tutto nei prodotti Geox sono caratterizzati dall’ottima capacità di traspirazione della suola che non solo vi permette di mantenere il piede sempre comodo, rilassato e fresco ma, in caso di pioggia, evita anche che l’acqua entri nelle vostre scarpe. Tra le proposte più interessanti ci sono indubbiamente le sneakers Jonas da uomo, nella delicata colorazione grigio chiaro, disponibili a soli 62,93€ invece di 89,90€.

Queste scarpe sono morbide, flessibili ed estremamente leggere, dunque perfette anche per questo periodo dell’anno particolarmente caldo. Si tratta di sneakers realizzate in scamosciato e tela, con un’ottima suola forata e traspirante, caratterizzata da piccoli intagli laterali. Non meno importante il collarino imbottito dietro la caviglia, immancabile per un comfort maggiore anche durante le camminate più lunghe. Infine, le cuciture laterali colorate e vivaci aggiungono una piacevole sfumatura al paio di scarpe che, invece, vira sui toni del grigio e del bianco. In questo modo le sneakers Jonas risultano eleganti e giovanili allo stesso tempo!

Se siete interessati a dare uno sguardo ad altri numerosi articoli presenti sullo store, tra cui molti disponibili a prezzi super validi per questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Geox dedicata.

