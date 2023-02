Viviamo in un’epoca dove oramai tutto è digitale, quindi ora come non mai è indispensabile essere protetti da ogni rischio proveniente dalla navigazione su internet. Come farlo? Sfruttando una VPN, che permette di salvaguardare la propria privacy online e stare al sicuro da ogni rischio. Una delle migliori in circolazione è senza dubbio NordVPN, che in occasione del nuovo anno ha deciso di lanciare una nuova serie di offerte imperdibili.

L’abbonamento biennale è stato infatti scontato del 63%, passando da 397,68€ a solo 143,86€! Insomma, per una cifra irrisoria di appena 5,99€ al mese avrete accesso a una delle VPN più affidabili e complete sul mercato, ma voleste provare il servizio per una quantità inferiore di tempo vi sono altri sconti che fanno al caso vostro: il piano annuale è stato ribassato del 54%, per un totale di 89,88€ contro gli originali 198,84€ necessari per la sottoscrizione.

Il piano biennale rappresenta la versione non solo più conveniente, ma anche quella più completa: avrete a disposizione 1TB di spazio di archiviazione cloud crittografato e il servizio data breach scanner, che vi avviserà qualora le vostre password, indirizzi e-mail e carte di credito siano state violate, con suggerimenti su come proteggervi da questi attacchi informatici che accadono sempre più spesso.

Le funzionalità di NordVPN non si fermano qui: vi proteggerà anche dai virus, analizzando i file prima che vengano salvati nel vostro computer e cancellandoli automaticamente qualora si dimostrino pericolosi. Infine, avrete a disposizione anche un password manager, che seguirà il backup dei vostri dati di login su tutti i dispositivi connessi e ve li metterà a disposizione ogni qual volta vi servano; non dovrete più quindi ricordare centinaia di password o scriverle su post-it sparsi per casa, ma avrete sempre la chiave di accesso a portata di click.

Se volete saperne di più su NordVPN, scoprendo nel dettaglio tutti i servizi offerti prima di decidere se sottoscrivere l’abbonamento o meno, vi consigliamo di leggere la nostra dettagliata recensione a riguardo. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, poiché non è detto che si ripresenti nei prossimi mesi.

