Fino a 200 euro di sconto sui notebook e 50% sugli accessori su Acer Store!

Siete alla ricerca di un buon Notebook Acer? Allora questo articolo non vi lascerà insoddisfatti in quanto, come avrete intuito, sullo store ufficiale di Acer potrete trovare tantissimi dispositivi in offerta, e ad un prezzo decisamente contenuto! La società taiwanese ha infatti inaugurato una serie di coupon sconto sul proprio sito ufficiale, che possono inoltre beneficiare di un ulteriore sconto del 50% su tutti gli accessori acquistando qualsiasi computer.

Uno dei prodotti da prendere ad occhi chiusi è sicuramente l’Acer Swift 7 Pro, un notebook ad uso professionale che si caratterizza per il suo processore Intel Core i7-8500Y, operante ad una frequenza di 1,50 GHz, e accompagnato da una scheda grafica Intel UHD Graphics 615. Questo dispositivo, inoltre, possiede 8 GB di Memoria RAM LPDDR3 e ben 512 GB di Memoria interna con SSD (in parte occupata dal sistema operativo, Windows 10 Pro). Il prezzo del notebook in questione è di 1.799€ ma, grazie allo sconto di 200 euro con il coupon “OFFERTA200”, potete prenderlo a 1.599€.

Se invece siete interessati a un notebook da gaming, il prodotto da tenere in considerazione è senza dubbi l’Acer Nitro 5, anch’esso compatibile con il coupon “OFFERTA200” di Acer Italia. Munito di un processore Intel Core i7-9750H operante ad una frequenza 2,60 GHz, una scheda video Nvidia GeForce GTX 1650 con 4 GB memoria dedicato, una memoria RAM da 8 GB DDR4 e doppia memoria interna (1 TB HDD, 256 GB SSD), l’Acer Nitro 5 è il prodotto ideale per chi cerca una macchina da gioco al passo con i tempi, che vi permetta di divertirvi agevolmente con le ultime uscite del mondo dei videogame, risultando comunque un’ottima macchina da lavoro e per l’intrattenimento. Venduto originariamente al prezzo di ben 1.299,00€, Acer Nitro 5 è oggi in sconto a soli 1.099,00€. Un prezzo ottimo, per un notebook che non vi lascerà affatto delusi!

Vi consigliamo, infine, di seguirci anche sui nostri canali Telegram per non perdere nessuna offerta, specialmente alcuni fantastici coupon che permettono di risparmiare qualche decina di euro sugli acquisti. Tom’s Hardware Italia ha ben quattro canali: Tech, Hardware, Smartphone e l’ultimo dedicato a tutti i prodotti Made in China, come quelli sviluppati da Xiaomi, Huawei e OnePlus.

Per quanto riguarda l’offerta dedicata sugli accessori, non esiste un coupon dedicato. Tuttavia, quando inserite un computer e un accessorio nel carrello, il prezzo dell’accessorio sarà automaticamente abbassato del 50%.

N.B.: Al momento dell’acquisto, per ottenere lo sconto, è doveroso inserire il coupon nell’apposito campo di compilazione. Ci sono tre coupon “OFFERTA200”, “OFFERTA100” e “OFFERTA50” per ottenere rispettivamente 200 euro, 100 euro e 50 euro di sconto. Il coupon, come sottolineato, è cumulabile allo sconto dedicato agli accessori targati Acer

Notebook Acer, tutti i prodotti in saldo!

Portatili compatibili con il coupon “OFFERTA200”

Portatili compatibili con il coupon “OFFERTA100”

Portatili compatibili con il coupon “OFFERTA50”

