Quella che va dal 2 al 8 maggio sarà una settimana ricca di offerte per i videogiocatori, visto che è appena cominciata la Amazon Gaming Week, con sconti pazzeschi su notebook, monitor e sulle più disparate periferiche per PC. Tra i protagonisti non poteva mancare Asus, con le sue soluzioni ROG proposte a prezzi mai così bassi.

Siamo di fronte a una delle migliori occasioni per chi è alla ricerca di un nuovo portatile gaming ad alte prestazioni. La gamma prodotti ROG è tra le migliori per qualità e prestazioni, motivo per cui consigliamo caldamente di non farvi sfuggire queste offerte e di approfittarne subito, nonostante gli sconti dureranno per tutta la settimana. Eventuali esaurimenti scorte, infatti, sono sempre dietro l’angolo e il primo prodotto a terminare potrebbe essere l’Asus ROG Zephyrus M16, a causa di un incredibile sconto di 700 euro, che vi permetterà per la prima volta in assoluto di acquistarlo a 1.999,00€ invece di 2.699,00€.

Si tratta di un notebook gaming ad alte prestazioni, dotato di uno schermo da 16 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel, superiore alla classica Full HD presente su tante altre soluzioni da gaming. Lo stesso pannello vanta poi un refresh rate a 165Hz e una copertura DCI-P3 del 100%, il che significa che goderete di una fluidità perfetta e della più ampia gamma di colori garantita da questo standard di immagine, usato nei Blu-Ray e in streaming in Ultra HD, con HDR10 e Dolby Vision.

Sotto la scocca è presente la tecnologia Intelligent Cooling, che si occuperà di gestire le temperature interne attraverso una serie di accorgimenti, tra cui un composto di metallo liquido dedicato alla CPU. Il sistema termico è studiato poi per essere autopulente, con ventole che non si limitano a generare un flusso d’aria, ma espellere anche la polvere, facendo in modo che le prestazioni rimangano sempre stabili. Tutto questo è necessario perché l’Asus ROG Zephyrus M16 integra componenti come Intel Core i7-11800H e Nvidia GeForce RTX 3070 che, come saprete, hanno bisogno di tanta aria fresca per funzionare sempre alle massime frequenze di clock. RAM e SSD sono rispettivamente di 16GB e 1TB, mentre per quanto riguarda la connettività spicca la velocissima porta Thunderbolt 4, che vi permetterà di collegare dispositivi esterni, inclusa una seconda GPU, aumentando ancor di più la potenza del notebook.

Quello che vi abbiamo citato in questo articolo è solo un assaggio di ciò che troverete sulla pagina della Gaming Week di Amazon dedicata ad Asus, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina promozionale al seguente indirizzo.

