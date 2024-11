Nuovi codici sconto Aliexpress per il Black Friday 2024

Il Black Friday 2024 su AliExpress non è iniziato oggi, ma è già in pieno svolgimento da qualche tempo. Sul celebre colosso cinese, infatti, le offerte sono attive da giorni e vi abbiamo già segnalato numerosi codici sconto in un nostro precedente articolo. Oggi, 29 novembre, l'e-commerce ha lanciato nuovi codici sconto, offrendovi ulteriori possibilità di risparmio sui vostri acquisti. Se stavate aspettando il momento ideale per fare shopping, questa è la vostra occasione!

Nuovi coupon su Aliexpress, perché approfittarne?

I nuovi codici sconto di Aliexpress sono facili da usare e applicabili direttamente al carrello. Il primo codice, BFIT04, vi consente di ottenere uno sconto di 4€ su un acquisto minimo di 29€. Questo voucher è disponibile fino al 3 dicembre. È l'ideale per chi vuole fare acquisti più piccoli, ma comunque vantaggiosi, approfittando di una riduzione significativa sul totale del carrello.

Il secondo codice, BFIT25, offre uno sconto ben più consistente: 25€ di sconto su un acquisto minimo di 169€. Anche questo codice scade il 3 dicembre. Se avete intenzione di fare acquisti più importanti o se avete in programma di comprare prodotti di valore maggiore, questo voucher è perfetto per ridurre di tanto il prezzo finale.

Per utilizzare i voucher BFIT04 e BFIT25 su Aliexpress, basta aggiungere i prodotti desiderati al carrello e, al momento del pagamento, inserire il codice corrispondente nel campo apposito. Il sistema applicherà automaticamente lo sconto, riducendo l'importo da pagare. Ricordate che i codici sono validi solo per acquisti che soddisfano le soglie minime specificate, quindi assicuratevi di verificare il totale prima di concludere l'acquisto.

