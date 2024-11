Le migliori offerte dell'anno sono su AliExpress! Sconti già da 20€ di spesa

Con il Black Friday in corso ormai ovunque, AliExpress celebra le migliori offerte dell’anno con sconti eccezionali per ogni esigenza. Con un acquisto minimo di soli 19€, potete iniziare a risparmiare grazie ai codici sconto disponibili. Dai gadget tecnologici agli articoli per la casa, le promozioni di AliExpress permettono di ottenere grandi vantaggi. Ecco una guida ai codici sconto e alcune offerte imperdibili per massimizzare i vostri acquisti.

N.B: inserire il codice sconto corretto in base alla somma raggiunta al carrello per ricevere il risparmio extra

Vedi su AliExpress

Black Friday Aliexpress, perché approfittarne?

AliExpress offre codici sconto a partire da 3€ su 19€ di spesa con il codice "ITBF03", fino a 80€ su 499€ di spesa con il codice "ITBF80". Tra le opzioni intermedie, trovate:

ITBF06 : 6€ di sconto su 39€

: 6€ di sconto su 39€ ITBF12 : 12€ di sconto su 89€

: 12€ di sconto su 89€ ITBF20 : 20€ di sconto su 139€

: 20€ di sconto su 139€ ITBF30 : 30€ di sconto su 209€

: 30€ di sconto su 209€ ITBF60: 60€ di sconto su 399€

Questi codici sono la chiave per ottenere il massimo risparmio su acquisti di qualsiasi fascia, garantendo sconti consistenti e vantaggi concreti per i vostri acquisti. Tra le offerte più allettanti di AliExpress troviamo prodotti tecnologici di alta qualità a prezzi mai visti. Ad esempio, lo scooter elettrico i9 da 350W è disponibile a soli 126,98€ utilizzando il codice ITBF12. Avete bisogno di un laptop? Il BMAX Y13PRO da 14 pollici è vostro a 207,39€ con il codice ITBF30. Per chi cerca un mini PC, il BMAX B1PRO con Windows 11 Pro è un affare a 63,59€ grazie al codice ITBF06.

Anche gli appassionati di gaming e intrattenimento possono approfittare di offerte incredibili: la Nintendo Switch OLED è proposta a soli 216€ con il codice ITBF30, mentre il proiettore ULTIMEA Native 1080P costa solo 266,39€ con lo stesso codice. Non manca un’opzione per i gamer con il monitor curvo KTC H32S17 da 32 pollici, in vendita a 151,56€ utilizzando il codice ITBF20.

Per approfittare di queste promozioni, basta inserire il codice corretto durante il checkout e verificare se è applicabile al carrello. Alcuni prodotti, come il TECLAST T50 11 pollici, offrono ulteriori risparmi grazie ai coupon combinati con altre offerte. Questo tablet è disponibile a 56€, un prezzo incredibile per un dispositivo con 16GB di RAM e 256GB di storage. Non lasciatevi sfuggire queste opportunità: AliExpress consente di risparmiare mentre aggiornate il vostro arsenale tecnologico o trovate il regalo perfetto per ogni occasione.

