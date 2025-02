Nuovi codici sconto eBay: offerte imperdibili fino al 2 marzo!

Se sei alla ricerca di un modo per risparmiare sui tuoi acquisti online, eBay ha preparato una sorpresa per te! Da oggi 17 febbraio al 2 marzo alle ore 23.59, puoi approfittare di due nuovi codici sconto esclusivi per acquistare prodotti delle categorie più richieste. Se stai cercando tecnologia, elettrodomestici o attrezzi per il fai-da-te, queste promozioni sono pensate per soddisfare ogni esigenza.

Codice sconto TECHWEEK25

Il codice sconto TECHWEEK25 è un’occasione imperdibile per chi desidera acquistare prodotti nuovi e di alta qualità, soprattutto nelle categorie tecnologiche e molto altro. Se hai bisogno di un nuovo smartphone, di una console di gioco, di elettrodomestici o di strumenti per il fai-da-te, questo codice è pensato proprio per te. Grazie a questo coupon, puoi ottenere un 5% di sconto sul totale del tuo carrello, a partire da una spesa minima di soli 20€ e puoi usarlo due volte! Hai quindi la possibilità di approfittare di questa promozione per due acquisti diversi, rendendolo ancora più vantaggioso.

Codice sconto REFURBWEEK25

Con questo coupon, puoi ottenere un 10% di sconto sul totale del tuo carrello, a fronte di una spesa minima di 20€. Puoi usarlo due volte, garantendoti un doppio risparmio su acquisti diversi. Il codice è valido da oggi 17 febbraio alle ore 9:00 fino al 2 marzo 2025 alle ore 23:59 e si applica a prodotti ricondizionati di ogni tipo. Questo codice è ideale per chi cerca prodotti tecnologici ricondizionati di alta qualità, garantiti per prestazioni eccellenti a un prezzo competitivo.

Non perdere questa occasione per approfittare degli sconti esclusivi eBay dal 17 febbraio al 2 marzo alle ore 23.59. Se sei un appassionato di tecnologia, un amante del bricolage o un professionista alla ricerca di strumenti per l’acconciatura, questi codici sconto sono un’opportunità perfetta per risparmiare. Prepara la tua lista dei desideri, scegli i prodotti che ti servono e sfrutta al massimo queste offerte!

