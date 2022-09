Se siete alla ricerca di uno spazzolino elettrico con tutti i crismi, che sia al top del mercato, allora non potete assolutamente perdere questa promozione Amazon, dedicata a quello che, senza dubbio, è lo spazzolino tecnologicamente più avanzato mai prodotto!

Stiamo parlando dello spettacolare Oral-B iO Serie 10, ovvero l’ultimo arrivato della famiglia di spazzolini con intelligenza artificiale creati da Oral-B, il cui prezzo originale non è certamente per tutti, visto il costo di ben 499,99€, oggi scontati del 30%, e dunque ribassati ad un più abbordabile 349,99€.

Certo, resta un prezzo non per tutti, ma parliamo qui di uno spazzolino davvero fuori dal comune, progettato per garantire il meglio del meglio in termini di pulizia dei denti e cura della bocca, anche e soprattutto grazie all’efficiente intelligenza artificiale integrata che, come intuirete, vi aiuterà non poco nella vostra corretta igiene orale quotidiana.

La IA di iO Serie 10, infatti, è costantemente attiva, ed ha il compito monitorare costantemente lo spazzolamento delle superfici anteriori, superiori e posteriori dei denti, guidandovi verso una pulizia completa alla cui fine, per altro, riceverete persino un applauso digitale, grazie ad un sistema sonoro integrato!

Una piccola ma sfiziosa feature, che va ad unirsi a quella che è un’altra caratteristica dello spazzolino, per altro tipica di tutta la gamma iO, ovvero quella del display a colori integrato nel manico che, oltre a segnalare alcune utili informazioni, come ad esempio lo stato della testina o la carica residua, vi inspirerà anche con una serie di simpatiche animazioni, atte anch’esse a guidarvi nella corretta pulizia dei vostri denti.

Ed a proposito di ricarica: iO 10 vanta una nuova e bellissima basetta di ricarica magnetica, che in appena 3 ore è in grado di ricaricare completamente il vostro spazzolino, garantendovi così giorni e giorni di lavaggio. La nuova basetta, inoltre, dispone adesso di un’orologio integrato, nonché di un sistema interattivo e intelligente, in grado di garantire un servizio in tempo reale di live-coaching, che vi guiderò interattivamente in un processo di pulizia su misura, con consigli utili in termini di pressione e durata, e non solo!

Insomma, parliamo di uno spazzolino davvero eccezionale, da poco arrivato sul mercato, ma oggi già in sconto su Amazon con un’offerta che vi permetterà di risparmiare ben 150 euro! Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo articolo prima che vada esaurito!

