Anche al netto della fine della stagione natalizia, che molte offerte aveva portato su Amazon, questo mese di gennaio si è dimostrato comunque molto proficuo in termini di sconti e promozioni, specie se si considera la proposta di Amazon che, anche dopo le feste, ha continuato a tenere alta la bandiera della scontistica digitale.

Tanti, dunque, sono stati i prodotti proposti, e tra questi vi presentiamo oggi anche uno degli apprezzatissimi dispositivi Amazon Echo, per la precisione l’ultima versione dello splendido Echo Dot, che dagli originali 59,99€ è oggi acquistabile a soli 39,99€!

Un prezzo davvero niente male, specie se si considera che, come detto, parliamo dell’edizione più recente di questo dispositivo, caratterizzato da un design rivisto e dalla forma sferica che, oltre a rendere il dispositivo più moderno ed accattivante, permette anche una migliore diffusione del suono, per un’esperienza acustica migliorata e coinvolgente.

Per il resto, parliamo di uno smart speaker intelligente e funzionale, come da tradizione per questa specifica gamma di prodotti Amazon, che può tornare utile non solo come assistente per attività quotidiane, eventi o anche solo per l’ascolto di un po’ di musica, ma può anche trasformarsi in un comodo HUB per lo sviluppo e il controllo della propria rete domotica.

Insomma, parliamo di un dispositivo smart e davvero utilissimo e, per questo, vi invitiamo ad acquistare subito tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta, e con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

