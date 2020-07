Obiettivi Canon, Olympus e Sigma in offerta su Amazon

Dopo avervi segnalato le offerte della settimana dell’elettronica di Amazon e la promozione dedicata ai prodotti Briggs & Stratton, è giunto il momento di focalizzare la nostra attenzione su un’altra iniziativa del colosso statunitense che coinvolge tantissimi obiettivi a marchio Canon, Olympus e Sigma.

Si tratta di un’ottima occasione per migliorare il proprio comparto fotografico, con offerte che, facendo parte della Settimana dell’elettronica, potrebbero esaurirsi già alla fine di questa settimana (19 luglio), se non prima, a seconda ovviamente delle disponibilità. Le offerte, del resto, sono numerose e molto vantaggiose, e comprendono anche articoli di altissimo livello, come è il caso dell’obiettivo Olympus M. Zuiko per i modelli Olympus e Panasonic (serie G). Si tratta del primo obiettivo Olympus con meccanismo Sync IS, che risponde direttamente allo stabilizzatore d’immagine a 5 assi per offrire un’ottima compensazione fino a 6 livelli EV. Un prodotto di fascia alta, ideale non solo per i professionisti, ma anche per gli appassionati di fotografia che cercano un obiettivo che possa accompagnarli nei propri viaggi, e che si presti in modo funzionale a ritrarre persone, come paesaggi ed architetture. Generalmente venduto a ben 1.299,00€, è oggi in sconto a soli 902,99€, con uno risparmio netto di quasi 400 euro!

Un altro prodotto da tenere in considerazione, visto il nuovo prezzo di vendita, è l’obiettivo Canon RF da 35mm, che mostra i muscoli durante gli scatti macro oppure durante la ripresa di filmati, soprattutto grazie ad una messa a fuoco silenziosa ma molto fluida. Caratterizzato da un design compatto e leggero, e da un anello di controllo che permette di impostare i vari livelli di profondità, il Canon RF da 35mm è anch’esso in sconto ad un prezzo molto interessante, che si traduce in appena 462,99€, in virtù degli originali 579,99€ del prezzo originale: un affare senza mezzi termini, perfetto per inaugurare l’estate!

Insomma, i prodotti promozionati sono davvero numerosi e per questo, come nostra buona abitudine, ci siamo prodigati nel selezionarli per voi al fine di proporvi una lista di quelli che sono i migliori articoli da acquistare, catalogati in base al marchio di appartenenza. Per dovere di cronaca, potete trovare la lista completa dei prodotti cliccando i seguenti indirizzi: Canon, Olympus e Sigma. Infine, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

