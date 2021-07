Occasione imperdibile: PlayStation 5 in vendita per 3 giorni da MediaWorld!

Siete desiderosi di acquistare la nuovissima PlayStation 5? In questo articolo siamo felici di illustrarvi come acquistarla su MediaWorld perché, come forse saprete, oggi, domani e dopodomani la console tornerà nuovamente sul portale in tre tranche di vendita, ciascuna delle quali dedicata ad una differente versione o bundle!

Si tratta di un’occasione da non lasciarsi sfuggire per poter accedere alla next-gen, specie considerando che il catalogo dei titoli disponibili sta crescendo con il passare dei mesi con nuove perle da scoprire, come nel caso di Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart e Spider-Man: Miles Morales.

Le date, come abbiamo precedente specificato, saranno tre (tutte a partire dalle 15:00):

19 luglio , oggi, è il turno di PlayStation 5 Digital Edition;

, oggi, è il turno di PlayStation 5 Digital Edition; 20 luglio , domani, sarà disponibile la Standard Edition di PlayStation 5;

, domani, sarà disponibile la Standard Edition di PlayStation 5; 21 luglio, dopodomani, sarà la volta del bundle PlayStation 5 + Ratchet & Clank: Rift Apart.

Per poter acquistare la console è necessario seguire pochi e semplicissimi passi. In primo luogo, è indispensabile accedere alla pagina tramite i link presenti in questo articolo, e successivamente aggiungere nel carrello il prodotto o il bundle desiderato. Una volta completato l’ordine, la spedizione sarà a casa vostra in pochissimi giorni, grazie alla consegna veloce garantita dal colosso dello shopping.

Per non perdere questa grossissima opportunità, vi raccomandiamo di essere già in possesso di un account valido sul portale, ovvero di essere registrati correttamente ed avere una carta di credito o un account PayPal attivi, oltre ad aver aggiunto i dati di spedizione corretti. Ciò detto, vi consigliamo di accedere alla pagina di vendita qualche attimo prima dell’inizio della vendita, vale a dire alle 15:00 di quest’oggi, cosicché possiate entrare nella pagina d’attesa ed aspettare il vostro fatidico momento.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti, vi garantiamo che vi terremo aggiornati sulla situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo nei prossimi due giorni con un aggiornamento reminder 30 minuti prima dell'inizio della vendita.

