Giocare al top senza affaticare gli occhi: ecco gli occhiali giusti

Nel mondo del gaming, la performance è tutto. Tuttavia, molte ore passate davanti agli schermi possono portare a un affaticamento oculare, disturbando la visione e compromettendo il comfort durante il gioco o il lavoro al PC. Per contrastare questi effetti negativi, è fondamentale utilizzare gli strumenti giusti. Gli occhiali anti luce blu sono la soluzione ideale, poiché proteggono gli occhi dai danni causati dalla luce blu emessa dagli schermi. Inoltre, grazie alla loro progettazione, non interferiscono con l’uso di eventuali cuffie gaming, permettendo un’esperienza di gioco comoda. Questo modello unisex targato Horus X oggi è in sconto a soli 39,90€ invece di 49,90€.

Occhiali luce blu Horus X, chi dovrebbe acquistarli?

La luce blu, proveniente dagli schermi di PC, smartphone e tablet, è riconosciuta per il suo impatto negativo sulla salute degli occhi e sul sonno. La sua esposizione, infatti, disturba la secrezione di melatonina, l'ormone che regola il ritmo circadiano e il ciclo del sonno. Utilizzando occhiali specifici per proteggere gli occhi dalla luce blu, è possibile ridurre l'affaticamento visivo, evitando dolori oculari e difficoltà a concentrarsi. Gli occhiali Horus X sono progettati per filtrare il 100% della luce blu nella fascia 380-400 nm e l'86% nella gamma 380-450 nm, garantendo una protezione completa e il massimo comfort durante l’uso prolungato di dispositivi digitali.

La qualità degli occhiali Horus X va oltre la protezione contro la luce blu. Con una montatura ultra-leggera in policarbonato, che pesa solo 27 grammi, e lenti trattate con un rivestimento antiriflesso, gli occhiali offrono un comfort eccezionale durante lunghe sessioni di gioco o di lavoro al computer. La protezione UV 100% e il NosePad confortevole garantiscono un’esperienza senza fastidi, mentre la loro leggerezza li rende ideali anche per chi indossa cuffie gaming per diverse ore. Progettati per i gamer e per tutti coloro che trascorrono molto tempo davanti agli schermi, questi occhiali sono testati e conformi agli standard EPI 2016/425 e ANZI Z80.3.

Ogni paio di occhiali Horus X viene fornito con un pacchetto completo, che include una custodia in microfibra leggera e un panno per la pulizia degli occhiali. Questi occhiali sono ideali sia per uomini che per donne, unendo funzionalità e design elegante. Con un prezzo scontato di soli 39,90€, rappresentano un’opportunità imperdibile per proteggere gli occhi senza rinunciare al comfort e alla qualità.

