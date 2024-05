OFFERTA A TEMPO per questa smart TV Hisense 55" 4K! SOLI 499€

La Amazon Gaming Week ha preso il via da qualche giorno, offrendo agli appassionati del mondo dei videogiochi un'opportunità imperdibile. Questo evento è il momento perfetto per esplorare e cogliere una vasta gamma di offerte eccezionali dedicate al mondo del gaming e dell'intrattenimento. Che tu stia cercando i titoli più recenti o accessori avanzati, la Gaming Week ha qualcosa di speciale per tutti.

Un esempio lampante è la smart TV Hisense 55E77KQ PRO, ora disponibile a soli 499€, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo precedente di 549€, che è anche il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto. Questa è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire!

Hisense 55E77KQ PRO, chi dovrebbe acquistarla?

La Hisense 55E77KQ PRO è tra le migliori TV per il gaming, ideale per gli appassionati di intrattenimento che desiderano un'esperienza visiva di alta qualità. Grazie alla tecnologia Quantum Dot Color, offre contrasti precisi e una luminosità dei colori eccezionale, garantendo una gamma di colori vibranti e intensi che rendono ogni visione coinvolgente. Con una risoluzione 4K UltraHD e una frequenza di aggiornamento di 144Hz nel Game Mode PRO, assicura movimenti fluidi e reattivi, perfetti per i giocatori più esigenti.

La presenza di Alexa integrata e della funzione VIDAA Voice semplifica l'interazione con il televisore, consentendo di accedere ai contenuti preferiti con semplici comandi vocali, senza complicazioni.

Al prezzo scontato di 499€, la smart TV Hisense 55E77KQ PRO è un'opportunità eccezionale per chi desidera migliorare la propria esperienza televisiva. Con tecnologie avanzate per l'immagine e una risoluzione 4K, è perfetta per godersi film, programmi TV e giochi con una qualità visiva superlativa.

Vedi offerta su Amazon