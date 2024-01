Questo TV 65 pollici QLED Nokia non è mai costato così POCO! Solo 556€

Scoprite una nuova dimensione dell'intrattenimento con questo Android TV 65" targato Nokia, con risoluzione 4K UHD e pannello QLED, ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre di 556 euro. Grazie all'accesso a più di 7.000 applicazioni tramite il Google Play Store e a caratteristiche quali il Chromecast integrato e il controllo vocale tramite l'assistente Google, l'intrattenimento è assicurato.

Nokia Android TV 65 Pollici QLED 4K, chi dovrebbe acquistarlo?

Amanti della tecnologia e del comfort casalingo, questo TV 65 pollici Nokia è progettato per voi. Immaginate di sedervi sul divano e navigare tra oltre 400.000 film e spettacoli con la facilità di un comando vocale, grazie all'Assistente Google integrato che vi permette di trovare senza sforzo i vostri contenuti preferiti, dalle ultime uscite cinematografiche alle notizie del giorno. Con il Chromecast incorporato, il passaggio di foto, video e musica dal vostro dispositivo alla TV non è mai stato così semplice.

Android TV vi da accesso a un vasto mondo di applicazioni, inclusi ovviamente Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+. E se amate ancora la TV classica, il triplo sintonizzatore permette di sintonizzare i canali trasmessi tramite digitale terrestre o satellite.

Ovviamente l'assistente Google non è l'unico modo per controllare il TV. In confezione è presente anche un pratico telecomando Bluetooth, dotato di pulsanti retroilluminati che rendono la navigazione intuitiva e confortevole in ogni situazione, anche quando guardate un film a luci spente.

Che sia per la qualità delle immagini QLED 4K, la comodità dell'integrazione con Google Assistant o l'accesso facilitato al Google Play Store con più di 7.000 applicazioni, il TV Nokia da 65 pollici è un'offerta da non perdere. Con il prezzo più basso di sempre di 556 euro, questa soluzione all'avanguardia vi catturerà con la sua versatilità e la facilità d'uso, rendendo ogni momento di visione un'esperienza indimenticabile.

