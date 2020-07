Offerta motori: fino a 100€ di sconto su eBay con questo coupon!

Vi segnaliamo l’arrivo di una nuova promozione su eBay, dedicata ai prodotti per auto e moto e che vi permetterà, previo l’utilizzo di un apposito codice sconto, di risparmiare un ulteriore 10% sull’acquisto di numerose parti e accessori per auto e moto. Il codice da utilizzare è “PITSTOPLUG20”, e sarà valido per l’offerta fino a domenica 19 luglio, motivo per cui vi suggeriamo di affrettarvi nel compiere i vostri acquisti.

Ai fini di supportarvi al meglio nei vostri acquisti, vi segnaliamo, anzitutto, che la promozione in questione è compatibile esclusivamente con i prodotti venduti da Brixiamoto, Genialmotor, Motoferrionlinestore, Cittagomme, Ricambi_smc, Gi_2_gi e Autoteileservice24-it. Naturalmente, questi rivenditori sono garantiti da eBay, tant’è che gli articoli promozionati vantano la cosiddetta “Garanzia cliente eBay”, che permette agli acquirenti di accedere al servizio clienti (via telefono, chat o email), al rimborso facilitato (se l’ordine è stato fatto con PayPal) e alla procedura di restituzione semplificata.

Nel ventaglio dei prodotti compatibili con il codice sconto eBay, vi segnaliamo il casco jet Old One con visiera a scomparsa di Brixiamoto. Per chi non lo conoscesse, questo casco si caratterizza da un design minimalista grazie alle sue linee semplici ed essenziali, che saranno in grado di accentuare l’anima dark della vostra motocicletta. Inoltre, questo prodotto ha un peso contenuto (ovvero, 1050 grammi) e vanta l’omologazione secondo le recenti norme (ECE R22-05). Il suo prezzo è di 67,00 euro, ma potete acquistarlo a soli 60,30 euro con il coupon “PITSTOPLUG20”.

Ciò detto, vista la varietà dei prodotti in promozione, abbiamo pensato di selezionare per voi i migliori articoli da acquistare in questo momento. Nonostante ciò, vi consigliamo ugualmente di visionare con i vostri occhi la lista completa dei prodotti messa a disposizione da eBay, cosicché possiate trovare i prodotti che rispondono alle vostre necessità. Detto questo, prima di lasciarvi agli acquisti, vi consigliamo di seguirci su Telegram per non perdere tutte le offerte last minute relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

N.B.: Il codice sconto “PITSTOPLUG20” dev’essere inserito nel campo dedicato al momento del pagamento. Assicurati che sia stato accettato prima di procedere.

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Termini e condizioni del codice sconto

Codice : PITSTOPLUG20

: PITSTOPLUG20 Sconto : 10%

: 10% Sconto massimo ottenibile : 100€

: 100€ Utilizzi : 1 per ogni utente

: 1 per ogni utente Inizio : 13 luglio ore 9.00

: 13 luglio ore 9.00 Fine: 19 luglio ore 23.59

Offerte ancora disponibili

