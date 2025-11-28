Su Instant Gaming è disponibile una promozione dedicata agli appassionati di videogiochi: l'Xbox Game Pass Ultimate nella formula trimestrale viene proposto a 33,79€ anziché 81€. Il risparmio è considerevole, con una riduzione del 58% sul prezzo standard. L'offerta rappresenta un'opportunità per chi desidera esplorare il vasto catalogo Microsoft senza investire cifre elevate, accedendo a titoli per console Xbox, PC e servizi in streaming.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerta su Instant Gaming

Xbox Game Pass Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

Il servizio risulta particolarmente indicato per chi preferisce sperimentare continuamente nuove proposte ludiche piuttosto che acquistare singoli titoli. Gli utenti che utilizzano diverse piattaforme potranno beneficiare della compatibilità estesa del servizio, che funziona su Xbox Series X|S, Xbox One, PC e cloud gaming. La formula include anche l'accesso ai lançamenti day one delle produzioni Microsoft, un vantaggio significativo per chi vuole giocare alle novità appena disponibili.

L'abbonamento comprende numerosi benefici aggiuntivi: oltre all'accesso immediato a centinaia di giochi, gli iscritti possono usufruire di riduzioni di prezzo dedicate, contenuti esclusivi e la funzionalità Xbox Live Gold per le partite multiplayer online. La varietà del catalogo spazia dai titoli tripla A alle produzioni indipendenti, dalle esclusive Microsoft alle avventure narrative, garantendo opzioni per ogni preferenza.

La riduzione di prezzo rende l'abbonamento accessibile sia a chi conosce già l'ecosistema Xbox sia a chi intende avvicinarsi per la prima volta. Con tre mesi di utilizzo disponibili a una tariffa ridotta, gli utenti hanno tempo sufficiente per esplorare il catalogo e valutare se il servizio corrisponde alle proprie esigenze ludiche.

Il Game Pass Ultimate si configura come una soluzione completa per chi cerca flessibilità e varietà nel gaming. Dai giochi d'azione agli indie creativi, dalle grandi produzioni esclusive alle esperienze narrative, il servizio offre un accesso costante a un catalogo in continuo aggiornamento. La promozione su Instant Gaming, con i 3 mesi di Game Pass Ultimate a soli 33,79€, consente di sperimentare questa formula senza impegni economici eccessivi.

Vedi offerta su Instant Gaming