Offerte Blu-Ray anime giapponesi la settimana del Black Friday

Su Amazon sono già presenti numerose offerte per il Black Friday e avremo modo di segnalarvi le migliori con questa serie di articoli e vi suggeriamo, comunque, di tenere sott’occhio l’articolo che raccoglie tutte le migliori offerte. Ma se siete alla ricerca di qualche blu-ray in offerta dedicati ai migliori anime giapponesi, siete nel posto giusto!

Cominciamo con un classico dell’animazione giapponese: il cofanetto dell’intera prima stagione di Lupin III! Questo box da collezione contiene tutti gli episodi della mitica serie del ladro gentiluomo, quella con la famosa “giacca verde“. Ogni episodio è in edizione integrale senza censure e possiede lo storico doppiaggio originale del 1979. Inoltre, al suo interno, è presente un booklet di ben 32 pagine, con tutte le sinossi degli episodi e gli schizzi preparatori dei personaggi. Il prezzo, inoltre, è davvero competitivo: 18,99€ invece dei soliti 33,99€ di listino!

Proseguiamo con un altro cofanetto che racchiude i primi episodi dell’anime rivelazione dell’ultimo anno: Demon Slayer. Le avventure del cacciatore di demoni Tanjiro, che col manga hanno infranto ogni possibile record di vendite, sono racchiuse in questa edizione limitata, contenente anche le schede dei personaggi e delle speciali interviste all’interno di un esclusivo libretto pieghevole.

Non sei abbonato al servizio di Amazon Prime? Clicca qui per effettuare l’iscrizione!

Chiudiamo le nostre “menzioni d’onore” in queste offerte del Black Friday con Porco Rosso, il film di Hayao Miyazaki con protagonista Marco Pagot, un ex aviatore dell’aereonautica militare italiana trasformato in maiale da una maledizione e per questo ribattezzato proprio “Porco Rosso”. La bellezza delle pellicole di Miyazaki da il suo massimo in questa edizione blu-ray, che potete trovare ad un prezzo veramente irrisorio: costa infatti solamente 6,99€!

In calce, vi lasciamo una lista di altre offerte inerenti agli anime giapponesi presenti per questo Black Friday, ma vi invitiamo comunque a consultare la pagina dedicata per avere un quadro più ampio della situazione. Infine, non dimenticate di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Black Friday in tempo reale dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte del Black Friday Amazon

Sottoscrivi i servizi Amazon in offerta!

Amazon Music – 3 mesi gratis per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi gratis per 2 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!