Stellar Blade: acquistalo a prezzo scontato con Instant Gaming!

Stellar Blade, la nuova esclusiva PlayStation che ha fatto parlare di sé per mesi, è finalmente uscita, portando i giocatori nei panni dell'androide Eve e commissionandogli la salvezza della Terra. Se desiderate acquistare il gioco ma volete risparmiare rispetto ai 79,99€ richiesti nel PlayStation Plus siete nel posto giusto, dato che di seguito vi spiegheremo come acquistarlo a prezzo scontato grazie alle card PSN vendute da Instant Gaming!

Prima di iniziare, vogliamo sottolineare che si tratta di un metodo completamente legale, adatto sia per PS5 Digital che Standard!

Stellar Blade, come acquistarlo con le carte PSN?

Su Instant Gaming, sulla pagina dedicata alle carte regalo PlayStation Store, potete trovare una vasta selezione di tagli di carte differenti, che vanno dai 20 ai 120 euro, e sono tutte in offerta fino all'8%. Poiché Stellar Blade ha attualmente un prezzo di 79,99€ sul PlayStation Store, per acquistarlo a prezzo scontato sarà necessario riscattare due carte da 40€.

In particolare, la carta da 40€ è in offerta su Instant Gaming a soli 37,99€, per cui acquistando due di esse spenderete 75,98€, per un risparmio di quasi 5€ rispetto al prezzo di listino del gioco. Una volta acquistate, vi basterà riscattare i codici che riceverete via e-mail direttamente sul PlayStation Store, utilizzando poi i fondi presenti nel portafoglio per l'acquisto di Stellar Blade.

Insomma, anche se richiede qualche passaggio aggiuntivo, questo metodo vi permetterà di risparmiare qualche euro sull'acquisto di un titolo che difficilmente verrà scontato prima di qualche mese! Ti invitiamo quindi a visitare la pagina di Instant Gaming dedicata alle carte del PSN, dove potrete acquistarle e seguire i passaggi che abbiamo descritto!

