Offerte del giorno Amazon: Chromebook Lenovo IdeaPad 3 in sconto del 43%!

Una nuova giornata risplende su di noi, e sulle offerte dei vari store online che, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, si stanno avviando verso la chiusura di questo mese di settembre con una grinta davvero invidiabile, proponendoci tante e variegate offerte con cui regalare, o regalarci, una mezza infinità di prodotti di ogni genere.

Ebbene, in questo trend ormai quotidiano, si inserisce oggi questa nuova proposta Amazon, che pare voler rispondere alle esigenze di chi è alla ricerca di un computer portatile leggero e senza troppe pretese, ma che sia più che ottimo per svolgere le attività del quotidiano, come la navigazione in rete, l’utilizzo della posta elettronica, o l’utilizzo dei più comuni pacchetti di applicazione come Office. Operazioni semplici, che però possono riguardare anche molte categorie di studio o lavoro, a cui oggi consigliamo di tenere d’occhio questo eccezionale Chromebook LenovoIdeaPad 3 da 14″ che, scontato ad appena 199,00€, rappresenta un vero affare per chiunque cerchi un PC pratico ed economico.

Equipaggiato con un processore Intel Celeron N4020, coadiuvato da ben 8 GB di RAM, questo Chromebook LenovoIdeaPad 3 si propone con un ampio e luminoso display HD con risoluzione 1366 x 768 e pannello TN anti-glare, perfetto per il tempo libero e per chiunque ami fruire dei principali servizi in streaming tramite PC. Come detto, del resto, si tratta di un prodotto semplice e molto smart che, tuttavia, grazie alle sue ottimizzazioni lato software e hardware, permette un’esperienza di utilizzo rapida e senza sbavature.

Questo Chromebook LenovoIdeaPad 3 è stato infatti progettato per lavorare a stretto contatto con i software e la suite Google, il che rende l’esperienza di utilizzo davvero accattivante, specie in termini di velocità, in quanto pur non godendo di un processore particolarmente performante, questo Chromebook LenovoIdeaPad 3 riesce comunque a gestire le richieste senza problemi o intoppi, proponendosi come un prodotto davvero user friendly. Ciò si evince persino dal primo avvio, in quanto questo notebook non necessiterà di alcuna particolare configurazione, e vi basterà accedere al vostro account Google per iniziare immediatamente ad utilizzare il PC!

A concludere quello che è un pacchetto decisamente interessante per il prezzo proposto, ci sono poi una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600, un SSD da 64GB eMMC 5.1 , ed una autonomia certificata di ben 10 ore, a dir poco perfette per chiunque desideri lavorare o studiare in costante mobilità.

Insomma, scegliendo questo Chromebook LenovoIdeaPad 3 avrete a disposizione un portatile semplice, economico ma molto funzionale. L’ideale per chiunque abbia bisogno, anche per lavoro, si un dispositivo senza pretese, che sia sufficiente a svolgere le più tipiche attività del quotidiano. Ciò detto, vi lasciamo al link diretto alla pagina di acquisto, invitandovi, per altro, a consultare anche quella che è l’intera proposta di offerte Amazon per la giornata di oggi. Infine, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

