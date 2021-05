Offerte del giorno Amazon: fino a 300€ di sconto sulle smart TV Hisense!

Siete alla ricerca di un’ottima smart TV ma non volete spendere troppo? Allora questa potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon sono tornate le offerte dedicate alle ottime smart TV Hisense, con sconti che possono raggiungere anche i 300€ per ciò che concerne i modelli più grandi dell’azienda, in quella che è un’occasione davvero ottima per chiunque sia alla ricerca di una buona TV con cui arricchire il proprio salotto, sia che siate alla ricerca di uno schermo perfetto per il gaming, sia che siate appassionati di cinema e serie TV.

L’offerta del giorno, infatti, vi darà la possibilità di scegliere la smart TV che preferite in quella che è una lista di modelli davvero molto generosa, e che comprende smart TV di grande formato con tecnologia LED e QLED e risoluzione 4K, con pannelli di grande qualità, come ad esempio l’ottima Hisense 65U81QF da 65″, una smart TV sottile ed elegante, con telaio in metallo e cornici quasi invisibili, pensata per adattarsi in modo perfetto a qualunque ambiente, anche grazie al suo sistema intelligente di gestione dei cavi posteriori, che vi permetterà, ad esempio, di esporla direttamente a muro in modo pulito.

Equipaggiata con tecnologia Dolby Vision HDR, la smart TV Hisense 65U81QF offre picchi di luminosità fino a 1000nit e grazie al supporto della tecnologia Quantum Dot Colour, è in grado di offrire colori intensi e realistici, perfetti per godere in modo cinematografico dei contenuti televisivi in altissima definizione!

Hisense 65U81QF, infatti, offre un’esperienza visiva a dir poco sorprendente, e grazie alla sua brevettata modalità da gaming, riuscirà ad accontentare più che degnamente anche gli appassioanti di gioco su console e PC, visto il ridottissimo imput lag proposto dal pannello. Dotata persino di un ottimo sistema di di controllo vocale, la Hisense 65U81QF è anche compatibile con la maggior parte delle app di streaming video presenti sul mercato, tra cui non mancano, ovviamente, Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Insomma, una smart TV davvero fantastica che, grazie alla proposta di Amazon, potrà essere vostra a soli 1.199,00€, in virtù degli originali 1.499,00€ necessari per l’acquisto, in quello che è uno sconto da ben 300€ che, credeteci, non sono affatto da sottovalutare per una smart TV di questo livello! Ovviamente, la Hisense 65U81QF non è comunque l’unica smart TV in offerta oggi, ed ecco perché vi suggeriamo di dare un’occhiata anche, e soprattutto, all’intera proposta di offerte Amazon, così da non perdervi nessuno degli sconti di oggi.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!