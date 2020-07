Offerte del giorno Amazon: fino al 35% di sconto su tanti dispositivi Amazon Echo!!

Tornano le offerte Amazon dedicate ai prodotti Echo ed a quelli compatibili con Alexa! Un’occasione ottima per entrare nel mondo della domotica o per dare una marcia in più alla propria casa, specie sotto il profilo della sicurezza visto che, come noterete, non mancano promozioni su sistemi di sicurezza e “smart doorbell”.

Gli sconti, dunque, non riguardano l’intera linea di dispositivi Amazon ma vi permetteranno comunque di acquistare un buon numero di prodotti, tra cui alcuni articoli amatissimi e tra i più venduti dell’azienda, come Kindle, Echo Show e – soprattutto – il vendutissimo Echo Dot di terza generazione, ovvero il modello base della serie Echo, privo di qualunque display ed alla base dell’ecosistema intelligente progettato per Alexa.

Venduto generalmente al prezzo di 59,99€, Amazon Echo Dot di terza generazione è oggi disponibile a soli 39,99 €. Un prezzo non bassissimo, ma comunque il migliore al di fuori delle offerte tipiche di periodi come Black Friday e Prime Day. Dotato di innumerevoli funzioni, il piccolo e funzionale Amazon Echo Dot è stiloso ed elegante, grazie a dimensioni contenute ed una copertura in tessuto resistente e piacevole al tatto. Capace di controllare i diversi aspetti della vostra smart home (a patto, ovviamente, di disporre dei giusti dispositivi), Echo Dot si rivela utile anche nella vita di tutti i giorni, permettendo, ad esempio, di controllare la musica riprodotta su Amazon Music o Spotify, o di effettuare chiamate a chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype. Inoltre, grazie alle Skill Alexa (il corrispettivo delle tipiche app, ma per dispositivi Amazon), si potranno sempre aggiungere nuove funzionalità come il monitoraggio degli allenamenti, delle notizie in tempo reale e molto di più!

Insomma, un prodotto davvero intrigante e utile che, grazie alla nuova promozione Amazon, può essere vostro per appena 39,99€ pur essendo, in ogni caso, solo uno dei tanti articoli disponibili su Amazon per queste offerte del giorno, motivo per cui vi consigliamo di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni di oggi! Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

A proposito di Amazon Music: scopri come ottenere gratuitamente 3 mesi di Amazon Music Unlimited completamente GRATIS! Clicca qui per tutte le informazioni.

Prodotti in offerta

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!