Amazon Music Unlimited: scopri come ottenere 3 mesi gratis!

Vi piacerebbe passare queste giornate ascoltando musica in modo spensierato? La pubblicità Spotify e i continui caricamenti di YouTube vi rovinano la giornata e siete alla ricerca di una alternativa? Allora sarete felici di sapere che è tornata disponibile su Amazon la promozione che offre in uso gratuito ben 3 mesi di Music Unlimited, ovvero il servizio di streaming musicale creato dal colosso dello shopping online, e generalmente sottoscrivibile al prezzo di 9,99€ al mese.

Aderire all’offerta è quanto mai semplice, basta infatti semplicemente cliccare su questo link e seguire i passaggi relativi alla sottoscrizione. Non occorrono codici o quant’altro e l’intera procedura può essere completata in una manciata di secondi! L’offerta è già attiva e sarà valida fino alle 23:59 del 30 aprile 2020.

Come spesso accade, inoltre, vi segnaliamo che essa è riservata ai clienti che non hanno ancora utilizzato Amazon Music Unlimited né normalmente, né tramite l’uso di altri periodi di prova. Segnaliamo, inoltre, che l’offerta promozionale non si applica agli abbonamenti Family, Echo e Individuale annuale e che al termine del periodo di uso gratuito di 90 giorni, l’abbonamento proseguirà al costo standard di 9,99€ al mese, con l’opzione di cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento.

» Clicca qui per sottoscrivere 3 mesi gratis ad Amazon Music Unlimited «

Termini e Condizioni dell’offerta promozionale

L’Offerta è valida fino alle 23:59 del 30 aprile 2020, ed è riservata ai clienti che non hanno ancora utilizzato Amazon Music Unlimited e sono i destinatari nominali della presente offerta.

L’offerta promozionale non si applica agli abbonamenti Family, Echo e Individuale annuale.

Al termine del periodo di uso gratuito di 90 giorni, il tuo abbonamento proseguirà al costo standard di 9,99€ al mese, con l’opzione di cancellazione dell’abbonamento in qualsiasi momento.

L’offerta promozionale non è valida per i clienti che stanno usufruendo o hanno già usufruito di un periodo di uso gratuito di Amazon Music Unlimited e che sono già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited.

Ciascun cliente può usufruire dell’offerta promozionale una sola volta.

L’offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni in corso.

L’offerta è riservata ai clienti di età pari o superiore a 18 anni.

L’offerta promozionale non è trasferibile, non può essere venduta a terzi e non è convertibile in denaro.

L’offerta promozionale è valida solo in relazione a contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited. I contenuti e servizi digitali potrebbero essere riservati ai clienti residenti in Italia.

Amazon si riserva il diritto di sospendere, modificare o interrompere la presente offerta promozionale in qualsiasi momento, senza preavviso.

