Offerte del giorno Amazon: Fire TV Stick 4K in sconto del 33%!

Vi segnaliamo quella che è un’occasione davvero da non perdere, arrivata in mattinata proprio sulle pagine di Amazon. Sul portale, infatti, è attualmente in sconto del 33%, l’ottima Amazon Fire TV Stick 4K, ovvero il dispositivo che, tramite ingresso HDMI, può munire un qualsiasi televisore di alcune delle funzioni tipiche di una smart TV!

Stiamo parlando di appena 39,99€, per un dispositivo davvero ottimo, specie qualora non disponiate di una smart TV al passo con i tempi, o non desideriate spendere troppo per ammodernare il vostro angolo di casa dedicato all’intrattenimento. Fire TV Stick 4K, infatti, vi permetterà di usufruire di tantissimi dei servizi tipici di una smart TV, grazie alla piena compatibilità a servizi come Netflix, Disney+ DAZN e, ovviamente, Amazon Prime Video.

Inoltre, questo specifico modello è quello progettato per offrire contenuti con una risoluzione massima 4K il che, come intuirete, vi permetterà di godere davvero al meglio dei vostri show e film preferiti, senza contare che questa è, senza dubbio, l’attuale versione da scegliere di Amazon Fire TV Stick, essendo considerata, specie a questo prezzo, un vero e proprio “best buy” tra il variegato compendio di prodotti Amazon.

Inoltre, grazie a Amazon Fire TV Stick 4K non solo potrete utilizzare i comandi vocali impartibili tramite Alexa (un microfono, in tal senso, è integrato direttamente nel telecomando), ma potrete addirittura controllare le diverse funzioni della vostra TV, a patto che questa, ovviamente, sia compatibile con il dispositivo.

Insomma, con soli 39,99€ potrete portarvi a casa un dispositivo ottimo, specie in vista dell’imminente Switch Off che, come saprete, sposterà la visione della TV solo sulle frequenze in alta definizione, rendendo certi dispositivi televisivi obsoleti. In un mondo in cui sono i servizi in streaming a dare spunti validi per accendere la TV, potreste quindi decidere di non cambiare TV in vista dello Switch Off ma, semplicemente, di investire meno di 40 euro per Amazon Fire TV Stick 4K il che, digitale o meno, lascerà più o meno intatto il vostro angolo televisivo, grazie ai contenuti dei vari servizi in streaming.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto dei prodotti Fire TV Stick invitandovi, come sempre, anche a consultare quella che è l’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata! Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona visione!

