Offerte del giorno Amazon: monitor MSI Prestige PS341WU da 34″ scontato di 300€!

Con l’arrivo di questa nuova settimana, spariscono definitivamente da Amazon le ottime offerte della Amazon Gaming Week, in quello che è stato un vero e proprio tripudio di sconti dedicato al mondo del gaming, con offerte che – come vi abbiamo raccontato – hanno spaziato per ogni frangia del mondo del videogioco, dal software all’hardware, approdando persino nel mondo della gadgettistica.

Ebbene, anche se le offerte succitate sono ormai definitivamente archiviate, Amazon non molla comunque il colpo, sicché anche oggi avrete la possibilità di acquistare un mucchio di prodotti a prezzi davvero eccezionali, con sconti che, come vedrete, possono persino arrivare a toccare i 300€! Un caso eclatante di questa giornata è quello relativo all’ottimo monitor MSI Prestige PS341WU da 34″, con l’eccezionale risoluzione di 5120 x 2160 (WUHD), ed un pannello in formato 21:9!

Un must per qualunque creativo che sia alla ricerca di un pannello con cui lavorare e divertirsi in grande comodità e che, per le sue eccezionali caratteristiche, viene venduto ad un prezzo non proprio abbordabile, ovvero 1.299,00€, oggi in sconto su Amazon a “soli” 999,00€, con uno sconto da 300 euro che non è affatto da sottovalutare!

Progettato per offrire qualità e design, il monitor MSI Prestige PS341WU offre una risoluzione da 34” 5K2K Ultra-Wide che supporta la finestra a dimensione intera 4K, così da garantire immagini di qualità eccezionale, con colori vividi e brillanti grazie al supporto HDR 600 ed il suo pannello IPS, capace di raggiungere la sorprendente gamma di colori del 98% di DCI-P3! Si tratta, in tal senso, di un monito consigliatissimo per chiunque lavori in grafica, o nel mondo delle arti, potendo contare non solo su di una diagonale pazzesca, ma anche su di una qualità a schermo sopraffina.

L’area di lavoro è ampia e avvolgente, permettendo così non solo di godere al meglio dei dettagli delle immagini, ma anche di poter lavorare in modo egregio in operazioni di multitasking, e ciò non solo grazie alle dimensioni di monitor, ma anche alla tecnologia “Built-in Picture-in-Picture” (PIP) e “Picture-by-Picture” (PBP), che consentono di controllare il contenuto da più fonti contemporaneamente e di passare facilmente da una fonte all’altra, proprio come se si lavorasse con più schermi contemporaneamente!

Insomma, il il monitor MSI Prestige PS341WU è un vero e proprio must per chiunque cerchi un pannello ampio, funzionale e bellissimo da vedere, e grazie a questa offerta Amazon potrò essere vostro con uno sconto di ben 300€, scendendo così al di sotto della soglia dei 1000€! Un’occasione unica che, come sempre, è comunque solo una delle tante proposte in offerta di oggi, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di consultare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche l’intera proposta di offerte Amazon, così da rintracciare l’offerta che meglio può rispondere alle vostre necessità.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

