Offerte del giorno Amazon: notebook gaming Hp Omen 15-dh1002nl in sconto di ben 400€!

Il mese di novembre procede spedito verso la sua conclusione e con essa arriverà anche la tanto attesa data del Black Friday 2020 che, previsto per il 27 novembre, porterà online un gran numero di sconti e promozioni, concentrandosi prettamente su quello che è il principale portale di shopping online: Amazon. Del resto, proprio Amazon ci sta già deliziando da tempo con offerte davvero eccezionali, complice la volontà del portale di sorprenderci con gli sconti del suo “Black Friday anticipato“, evento che durerà ancora fino al prossimo 19 novembre, e che ci ha già dato la possibilità di acquistare un gran numero di prodotti a prezzi decisamente bassi!

Che ne direste, ad esempio, di uno sconto di ben 400€ su di un portatile gaming con tutti i crismi? Un’offerta appetibile che, si dia il caso, è proprio la punta di diamante delle promozioni Amazon di oggi, vista la promozione che riguarda l’ottimo notebook gaming HP OMEN 15-dh1002nl, che dagli originali 1.899,00€ è oggi in sconto a soli 1.499,99€, con un risparmio pari al 21%!

Equipaggiato con un potente processore Intel i7-10750H di decima generazione, associato ad una scheda grafica NVIDIA GTX 2070 con 8 GB GDDR6, l’HP OMEN 15-dh1002nl è un notebook pensato squisitamente per giocare, cosa per altro più che fattibile grazie alle sue eccezionali caratteristiche tecniche, che gli permettono di “sfidare” anche i titoli più recentemente approdati sul mercato.

Dotato di un luminoso e appagante display da 15,6″ a risoluzione 1080p antiriflesso con frequenza di aggiornamento di 144Hz, HP OMEN 15-dh1002nl è una gioia da vedere e da utilizzare, complici anche le ottime performance, in termini di velocità, offerte dal suo SSD da 512 GB che garantisce prestazioni fino 17 volte superiori a quelle di un tradizionale hard disk meccanico a 5400 rpm. A completare il quadro tecnico ci sono poi ben 16 GB di RAM, una nutrita serie di porte di collegamento, dalla Thunderbolt a quella Ethernet, una tastiera retroilluminata, e una coppia di ottimi speaker frontali firmati Bang&Olufsen, che permettono di godere appieno dell’audio di videogame, film o serie tv, grazie anche al supporto della suite HP Audio Boost, che vi permetterà un bilanciamento ed un’ottimizzazione della componente sonora di giochi e non solo.

Potente, bellissimo ed oggi persino in sconto, notebook gaming HP OMEN 15-dh1002nl è insomma un notebook da non lasciarsi scappare, specie considerando che l’offerta sarà quasi certamente esaurita entro la fine della giornata. Per questo, vi suggeriamo caldamente di affrettarvi nel completare il vostro acquisto, senza dimenticare di consultare anche la nostra selezione di prodotti e tutte le altre offerte disponibili tramite la pagina principale di Amazon dedicata agli sconti, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

