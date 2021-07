Offerte del giorno Amazon: offerte imperdibili sui monitor Samsung!

Il mese di luglio si sta dimostrando molto più interessante di quanto non potessimo immaginare, con PlayStation 5 che, come avrete visto, è tornata in pompa magna alla nostra attenzione, grazie ad una serie di vendite da parte di alcuni dei principali rivenditori del settore. Insomma, luglio parrebbe, più che mai, il mese del gaming, come per altro sembrerebbe voler confermare anche la nuova tornata promozionale di Amazon che stiamo per proporvi.

Sebbene non strettamente vincolata al mondo delle console, questa promozione risulterà, infatti, comunque molto interessante per i tanti appassionati di videogiochi, specie per quanti sono alla ricerca di nuovi prodotti con cui rimettere a nuovo la propria postazione dedicata al gioco su PC. Su Amazon, infatti, sono disponibili una serie di offerte dedicate ai monitor a marchio Samsung, con sconti che possono arrivare anche al 35% su di alcuni modelli!

Un’occasione, a nostro giudizio, davvero ottima, sia perché proprio il mercato dei monitor tende a non subire frequenti abbassamenti di prezzo, sia perché parliamo di prodotti a marchio Samsung, ovvero tra i leader indiscussi nel mercato dei pannelli, siano esse smart TV, monitor da lavoro o monitor da gaming!

Un esempio, in tal senso, è relativo all’ottimo monitor da gaming Samsung Odyssey G5 da 27″, in quella che è la sua recentissima revisione immessa sul mercato quest’anno. Progettato squisitamente per il gaming, il Samsung Odyssey G5 è un monitor dalle frequenze di aggiornamento elevate, tempi di risposta del pannello ridotti e, ovviamente, un’alta risoluzione, grazie al suo formato 2560×1440 (WQHD) che garantisce una visione chiara e ampia dell’area di gioco.

Equipaggiato con un luminoso ed appagante pannello QLED, il Samsung Odyssey G5 garantisce una visione ottimale, grazie soprattutto alla sua certificazione HDR 600, che, anche sotto la luce diretta del sole, vi permetterà di godere sempre appieno dei vostri contenuti a schermo, garantendovi partite fluide e dai colori vivaci. Come se non bastasse, questo specifico modello supporta sia la tecnologia Nvidia G-Sync che quella AMD FreeSync Premium Pro, sicché, grazie ad esse, vedrete di molto ridotti fenomeni fastidiosi come flickering e lag, a prescindere che abbiate una scheda video Nvidia o AMD.

Originariamente venduto al prezzo di 359,00€, il monitor Samsung Odyssey G5 è oggi in sconto a soli 272,99€! Un prezzo davvero basso se si considera la qualità di questo specifico modello che, in ogni caso, è comunque solo uno dei diversi modelli Samsung che Amazon sta scontando in queste ore, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare uno sguardo non solo alla nostra selezione di prodotti, ma anche e soprattutto alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le altre offerte in corso.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

