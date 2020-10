Offerte del giorno Amazon: Samsung Galaxy Watch Active2 in sconto del 21%!

In attesa che arrivi il Black Friday 2020, continuano su Amazon le offerte del “Black Friday anticipato”, un evento prolungato, già in corso ed attivo fino al prossimo 19 novembre, grazie al quale il portale ci sta proponendo numerosissime occasioni di acquisto a prezzo scontato, che spaziano dai classici elettrodomestici ai giocattoli, passando anche per gli articoli più ambiti del mondo tech!

Articoli come il sempre ottimo smartwatch Galaxy Watch Active2, arrivato sul mercato lo scorso anno e ancora oggi una valida opzione nell’ormai vasto panorama del mondo smartwatch. Il suo prezzo originale? 240,00€, scontati però del 20% grazie all’offerta odierna di Amazon, che vi permetterà di acquistarlo a soli 189,90€, ovvero uno dei prezzi più bassi di sempre per questo specifico prodotto!

Disponibile sia nel formato con cassa da 40mm che da 44mm, quello ad essere in sconto oggi su Amazon è il Galaxy Watch Active2 del primo tipo, nella sua classica colorazione “Aluminium”, con cassa in alluminio e cinturino sportivo. Caratterizzato da un design essenziale ed elegante, Galaxy Watch Active2 vanta un display rotondo ampio e molto bello da vedere, con una cornice sottilissima e una ghiera digitale touch. Dall’animo sportivo ma perfetto per la vita di tutti i giorni, questo ottimo smartwatch include un efficiente cardiofrequenzimetro, nonché un sistema di rilevamento della caduta che è in grado di inviare automaticamente un avviso SOS per una richiesta di soccorso.

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Dotato di notifiche in tempo reale pensate per supportare nell’allenamento quotidiano, offre un’analisi approfondita relativa allo stato della vostra forma fisica e dispone anche di alcune funzioni utilissime nel controllo del proprio smartphone in “remoto”. Galaxy Watch Active2 è ad esempio in grado di controllare l’app fotocamera del vostro smartphone e di visualizzare le immagini presenti su di esso, oltre ad offrire le più tipiche ed utilizzate integrazioni, come quella del controllo musicale di Spotify. Ultimo, ma non ultimo, è uno smartwatch che integra l’assistente vocale di Samsung, Bixby, grazie al quale è persino in gradi di tradurre automaticamente le lingue!

Insomma, uno smartwatch davvero funzionale ed intrigante, ottimo di per sé ed ancor più invitante al prezzo scontato di soli 189,90€! Ovviamente il Samsung Galaxy Watch Active2 non è l’unico prodotto in sconto oggi, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

