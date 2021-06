Offerte del giorno Amazon: sconti oltre il 50% sugli spazzolini elettrici Oral-B!

Manca ancora un po’ alle offerte del Prime Day 2021 ma, ne siamo certi, Amazon non lascerà che gli altri portali della rete si accaparrino le attenzioni degli utenti in attesa del 21 e del 22 giugno, ovvero dei giorni che il portale ha dedicato al suo attesissimo evento dedicato allo shopping. Tant’è che, come vi stiamo raccontando in questi giorni, sono davvero numerose le offerte che Amazon sta diffondendo tra le sue pagine, con sconti che, in diversi casi, possono anche raggiungere cifre ragguardevoli, com’è ad esempio il caso delle offerte di oggi.

Vi segnaliamo, infatti, che sullo shop sono partite le nuove offerte dedicate ai prodotti Oral-B per la pulizia dei denti, con sconti che possono facilmente raggiungere e superare il 50%! Stiamo quindi parlando di occasioni davvero imperdibili, specie se si considera la presenza di prodotti di fascia alta, come i nuovi spazzolini Oral-B iO, arrivati sul mercato già da qualche tempo, ma ancora stabilmente al vertice della proposta Oral-B, visto il loro apparato tecnologico e smart.

Progettati per offrire un’esperienza di pulizia dei completa ed appagante, gli spazzolini Oral-B iO sono dotati di un manico ergonomico dal cuore smart, come ben evidenziato dalla presenza di un piccolo schermo incorporato ed a colori, su cui lo spazzolino si “presenta” per mezzo di simpatiche espressioni facciali. Tramite quest’ultimo, inoltre, gli spazzolini Oral-B iO vi permetteranno un monitoraggio 3D dei denti grazie all’intelligenza artificiale integrata e, sempre grazie al display interattivo a colori, avrete persino la possibilità di controllare in tempo reale le attività di pulizia quotidiana, senza il bisogno di consultare alcuna app su smartphone sebbene quest’ultima, come intuirete, sia comunque disponibile.

Inoltre, proponendosi come un prodotto di fascia alta da parte dell’azienda, gli spazzolini Oral-B iO combinano una nuova testina rotonda con delle delicate micro-vibrazioni, così da garantire non solo un’ottima pulizia, ma anche una particolare attenzione alla cura delle gengive, evitando irritazioni e sanguinamenti.

Muniti di tante modalità di pulizia, gli spazzolini Oral-B iO sono, insomma, dispositivi davvero eccellenti e, proprio per questo, avere la possibilità di acquistarne uno ad un prezzo così basso è certamente un’occasione da non lasciarsi scappare. Di seguito, dunque, vi proponiamo la nostra selezione di prodotti in sconto, così che possiate indirizzarvi direttamente verso le migliori offerte Amazon dedicate ai prodotti Oral-B. Tuttavia, è ovvio che non ci si fermi qui, ed ecco perché il nostro consiglio è anche quello di consultare l’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate scoprire tutti gli altri prodotti in sconto in queste settimane pre-Prime Day 2021.

