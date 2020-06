Offerte del giorno Amazon: smart TV Full HD TCL 40ES561 40″ con oltre il 30% di sconto!

Anche oggi è arrivato il momento di confrontarsi con le offerte del giorno Amazon, dando un’occhiata a quelle proposte che, come vedrete, stanno già infiammando la settimana del portale. Se nei giorni scorsi avevamo visto il grande ritorno delle offerte dedicate al faida te ed agli elettrodomestici, con tante ottime proposte relative ai prodotti Einhell (per altro ancora disponibili!), oggi si torna a parlare di tecnologia a 360 gradi, con sconti che riguardano tanto il mondo degli elettrodomestici quanto di altri prodotti ad uso quotidiano come auricolari, asciugacapelli e persino smart TV.

Tra i primi produttori di TV al mondo, TCL è un brand cinese originario della zona di Shenzan, che nel tempo ha saputo conquistarsi la sua bella fetta di mercato grazie alla produzione di TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ed il cui prezzo basso non ha mai significato lesinare dal punto di vista tecnologico. Tant’è che la TV proposta da Amazon, la TCL 40ES561 da 40″ si presenta come una smart TV Full HD dotata di ogni confort.

Proponendosi con un design semplice ma molto elegante, con cornici sottili e poco ingombranti, la TCL 40ES561 è una smart TV supportata da Android TV e che, grazie a Play Store vi permetterà di scaricare facilmente le app dei principali servizi in streaming del mondo, Netflix compreso. Pur essendo una tv in Full HD si propone con una definizione eccezionale e, grazie al sistema HDR ed alla tecnologia proprietaria Picture Performance Index 200, permette di ottenere immagini vive e vivide con un’ottima brillantezza dei colori. Compatibile con l’App T-Cast e con Chromecast, può essere controllata tramite tablet o smartphone, permettendovi così un’accensione rapida e un comodo accesso a tutte le funzioni di Android TV. Persino il comparto acustico è di primissimo piano, grazie all’integrazione del sistema Dolby Digital Plus Sound, che offre suoni ricchi e profondi, per un’esperienza cinematografica di primissimo piano!

Insomma, stiamo parlando di un ottimo dispositivo che, grazie ad Amazon potrà essere vostro all’ottimo prezzo di soli 229,99€, invece dei canonici 349,00€! Uno sconto pari al 34%, per un televisore ottimo e davvero molto conveniente, perfetto per le serie tv, come per le grandi serate di cinema o di gaming! Dunque, senza indugiare oltre, diamo un’occhiata a quelle che sono le offerte del giorno Amazon con l’invito, come sempre, a consultare l’intera proposta del portale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozione dello shop. Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro invito è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

