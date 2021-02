Offerte del giorno Amazon: smart TV Sony 4K da 75 pollici, in sconto di 700€!

Mentre la rete impazza per PlayStation 5 che, a quanto pare, è tornata disponibile su Amazon (salvo esaurirsi dopo 5 minuti!), noi si continua a dare la caccia agli sconti, restando, in fin dei conti, non così distanti dal mondo PlayStation o, quanto meno, dalla sua casa madre. Vi segnaliamo, infatti, che tra le diverse offerte di oggi è uno sconto a marchio Sony a dominare la scena, visto che una delle smart TV della casa nipponica è oggi venduta con uno sconto tale che, con i soldi risparmiati, si potrebbe di fatto acquistare una seconda smart TV!

Sul portale, infatti, la maestosa Sony KD75XH8096PBAEP da 75″ con risoluzione 4K è venduta con la bellezza di 700€ di sconto! In quella che è forse una delle offerte dedicate ai televisori, più vantaggiosa degli ultimi mesi. Originariamente venduta a 1.999,00€, questa ottima smart TV è ora scontata al prezzo accessibilissimo di soli 1.299,00€.

Certo, un prezzo comunque alto per molti acquirenti della rete, ma va considerato che si tratta di una smart TV di grandi dimensioni, prodotta da uno dei migliori produttori del mercato e che integra anche gli assistenti vocali Google e Alexa.

Arrivata sul mercato lo scorso anno, la smart TV Sony KD75XH8096PBAEP da 75″ è una smart TV completa e ricca di feature, capace di esaltare l’esperienza visiva di qualsiasi contenuto a schermo, dal cinema ai videogame, potendo anche contare sul supporto tecnologico del processore X1 4K HDR di Sony, in grado di effettuare un upscaling dei contenuti di qualità inferiore allo standard 4K. Pur ovvio che la qualità dell’upscaling dipende dalla sorgente in ingresso, il processore attua un lavoro di fino per ripulire il contenuti, regalando un’esperienza visiva pulita e priva di sbavature.

Una qualità che è poi esaltata dalla gamma di colori di questa smart TV che, potendo contare sul trittico di tecnologie Triluminos, Motionflow XR e Dolby Vision, permette di portare a schermo scene dai colori brillanti, e movimenti quanto mai realistici e fluidi, esaltando così la visione di eventi sportivi e videogame. Uno spettacolo per gli occhi, che verrà esaltato anche dall’ampia gamma acustica offerta dal televisore che, potendo già contare sulla tecnologia Dolby Atmos, è anche uno dei pochi della gamma Bravia di Sony ad integrare i rivoluzionari X-Balanced Speaker progettati dall’azienda che, perfettamente integrati con il design del televisore, permettono una diffusione del suono più nitida e pulita, grazie alla loro particolare forma ovale.

Insomma, una smart TV che può facilmente diventare il punto focale della vostra zona relax, offrendovi una visione sempre nitida e perfetta in qualunque circostanza, ed esaltando qualunque contenuto a schermo, sia che siate amanti del cinema, che dei videogame o delle serie TV. Ovviamente, la smart TV Sony KD75XH8096PBAEP non è l’unico articolo di valore in sconto su Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina principale dedicata a tutte le offerte del portale, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

