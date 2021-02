Offerte del giorno Amazon: speaker e cuffie JBL con sconti fino al 30%!

Mentre il mese di febbraio 2021 si appresta a concludere la sua corsa, noi proseguiamo la nostra quotidiana rassegna di offerte del giorno, partendo da Amazon che, passato il periodo di San Valentino, ha cominciato progressivamente a rallentare il suo volume di proposte, complice (forse) l’attesa per quelli che sono i tradizionali saldi pasquali che ben presto cominceranno a fioccare sul portale.

Eppure, al netto di ciò, per nostra fortuna Amazon continua a proporsi con le sue offerte anche se, va detto, non sempre queste sono messe in bella vista nella più tipica selezione di proposte del portale. Un caso che, ad esempio, riguarda le offerte di oggi con protagonisti i prodotti a marchio JBL, con sconti su prodotti come speaker e cuffie e tagli di prezzo anche del 30%!

Certo, le offerte non sono moltissime, ma tra le varie val sicuramente la pena segnalare quella relativa allo speaker JBL Flip 5 normalmente venduto al prezzo di 129,00€ e oggi venduto ad appena 89,99€! Un prezzo che, forse, molti considereranno un po’ alto per uno speaker bluetooth, ma va tenuto conto che JBL Flip 5 è uno speaker wireless portatile potente e impermeabile, tra i migliori della sua categoria e pensato per essere trasportato in lungo e in largo, che sia per strada o al mare.

Certificato IPX7, JBL Flip 5 è impermeabile ad acqua e polveri sottili, ed è realizzato con un tessuto resistente e impermeabile, che avvolge una solida struttura in plastica rigida e resistente agli urti. Può essere persino immerso in acqua e, grazie alla sua batteria a ioni di litio da 4800 mAh, in grado di offrire fino a 12 ore di riproduzione continua, risultando la scelta ideale per chiunque passi gran parte della giornata all’aperto o, perché no, desideri un dispositivo in grado di accompagnare qualsiasi giornata fuori porta, tra un pic nic e un barbecue.

Dal design accattivante e disponibile in diverse colorazioni, JBL Flip 5 è persino dotato di una funzione chiamata “JBL PartyBoost”, che permette ad altri dispositivi del marchio, fino ad un massimo di 100, di collegarsi tra di loro per riprodurre all’unisono lo stesso brano! Un articolo davvero eccellente e completo, dotato di una capacità sonora davvero impressionante (20 W), ed in grado di resistere per anni a sconquassamenti, urti ed acqua.

Insomma, un acquisto imperdibile che, come immaginerete, è comunque solo uno dei tanti prodotti JBL disponibili, motivo per cui vi suggeriamo di tenere in considerazione anche le offerte del giorno Amazon, così da non perdervi nessuna delle proposte di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

