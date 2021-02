Offerte del giorno Amazon: tanti piccoli elettrodomestici a prezzi imperdibili!

Dopo la giornata di ieri, caratterizzata da offerte veramente imperdibili per ciò che concerne il mondo delle smart TV, con la bellissima Sony KD75XH8096PBAEP da 75″ con risoluzione 4K venduta con la bellezza di 700€ di sconto (e per altro ancora disponibile), oggi si cambia completamente registro, pur vero che le offerte di oggi, per utilità e per il loro prezzo abbordabile, possono risultare degli ottimi spunti per l’imminente festa di San Valentino.

Amazon, infatti, ha appena dato il via ad una serie di offerte dedicate al mondo degli elettrodomestici, con prodotti di fascia media e alta venduti a prezzi, francamente, molto competitivi, costituendo pertanto una buona proposta per un’idea regalo dell’ultimo minuto da fare a qualunque partner appassionato di cucina. Diverse sono le proposte, adatte più o meno a qualunque esigenza ma, per ciò che ci riguarda, vorremmo proporvi uno dei cavalli di battaglia della proposta “casalinga” del portale, ovvero l’estrattore di succo a freddo Kenwood Pure Juice Pro JMP800SI che, con i suoi 130€ di sconto, rappresenta certamente una delle più interessanti offerte del giorno.

Progettato per poter estrarre sino all’84% del succo di ogni singolo frutto, il Kenwood PureJuice Pro è un estrattore potente ed affidabile che, grazie al suo sistema di estrazione lenta, riduce al minimo il surriscaldamento della frutta e della verdura, evitando l’ossidazione e contribuendo così alla corretta conservazione delle proprietà organolettiche dei vari cibi.

Munito di un doppio tubo di inserimento, e da un motore da ben 240W, PureJuice Pro è in grado di lavorare contemporaneamente più tipi di frutta e verdura, passando facilmente dalle pezzature più minute, come quelle di frutti di bosco e affini, alla frutta e gli ortaggi più massicci e pesanti, come le barbabietole o le rape. Come se non bastasse, PureJuice Pro riesce a separare perfettamente ogni tipo di polpa, conservandola in un apposito scompartimento da 1,5 litri, affinché si possa decidere di buttarla o riutilizzarla per altre preparazioni come brownies, burger vegetali o biscotti e altre ricette.

Insomma, un prodotto davvero molto affidabile che, non a caso, costerebbe la bellezza di 400,00€, oggi calati a “soli” 269,99€ grazie alla proposta di Amazon. Certo, un prezzo forse non per tutti, ma tenete conto che si parla di un prodotto Kenwood (tra i più affidabili marchi in cucina), nonché di un estrattore ai vertici del suo specifico segmento di mercato.

Ovviamente, l’estrattore di succo a freddo Kenwood Pure Juice Pro JMP800SI non è l’unico articolo di valore in sconto su Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina principale dedicata a tutte le offerte del portale, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

