Offerte del giorno Amazon, Yakuza: Like a Dragon al prezzo più basso di sempre!

Dopo le scorse giornate all’insegna di offerte dedicate per lo più all’abbigliamento e gli accessori, oggi si cambia completamente registro su Amazon dove, in maniera abbastanza inaspettata, sono approdate un nugolo di offerte dedicate al mondo dei videogiochi e, per la precisione, sui titoli distribuiti da Koch Media, azienda che può annoverare, tra le varie, le uscite dell’ampio catalogo Sega.

Con queste premesse, dunque, non vi dovrebbe sorprendere scoprire che il divertente e chiassoso Yakuza: Like a Dragon, spin off, sequel e contemporaneamente reboot della popolare serie Yakuza (Ryu Ga Gotoku) è oggi in sconto al prezzo più basso di sempre, ovvero appena 39,99€, con un risparmio di ben 20 euro rispetto agli originali 59,99€!

Divertente, frenetico e ben bilanciato, Yakuza: Like a Dragon parte solo vagamente dalle premesse più tipiche della serie Yakuza, per poi ritagliarsi un posto tutto suo nell’universo narrativo della serie. Sostituendo il più serioso Kazuma Kiryu con il l’estroverso e impaciato Ichiban Kasuga, Like a Dragon si propone come un GDR a turni dai toni quasi folli, in cui non mancano alcune delle caratteristiche più tipiche della serie, come la grande cura verso la narrazione, la riproduzione dei quartieri più celebri del Giappone, nonché un gran numero di attività collaterali e secondarie. Apprezzato da critica e pubblico soprattutto per il suo stile leggero e divertente, Yakuza: Like a Dragon è stata una delle grandi sorprese del 2020 e, senza dubbio, rappresenta la miglior occasione per approcciarsi con facilità all’ampio universo della serie Yakuza essendo, per altro, anche il primo capitolo a disporre di sottotitoli in lingua italiana!

Un gioco divertente e ben strutturato, Yakuza: Like a Dragon – ne siamo certi – vi terrà incollati per ore allo schermo, grazie soprattutto al suo stile sopra le righe e, spesso, volutamente no sense. Ecco perché ve ne suggeriamo caldamente l’acquisto, specie considerando l’ottimo prezzo si appena 39,99€! Un’occasione davvero ottima per arricchire la propria collezione di titoli, ben chiaro che oltre a Yakuza sono diverse le proposte in sconto tra i titoli Koch Media, motivo per cui vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!