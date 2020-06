Offerte del giorno Unieuro: robot aspirapolvere Roomba i7 a soli 599€

Dopo aver dato un’occhiata a quelle che sono le principali offerte della mattinata, diamo ora un’occhiata alle proposte Unieuro che, come sempre, si distinguono per la buona proposta di sconti relativi al mondo degli elettrodomestici, con offerte che è sempre meglio cogliere al volo vista la velocità con cui vanno esauriti nel corso della giornata.

Del resto, Unieuro riesce sempre a proporre sconti molto interessanti, talvolta anche su prodotti ricercatissimi ed ambiti, come è il caso dell’offerta di oggi dedicata all’ottimo robot aspirapolvere Roomba i7 modello che, come saprete, ha introdotto nel settore una serie di importanti innovazioni, specie se si prende in considerazione la versione “plus” di questo specifico modello, ovvero il rivoluzionario Roomba i7+.

Del resto, stiamo parlando di un robot aspirapolvere efficiente e funzionale che, grazie alla tecnologia di navigazione vSLAM, è in grado di raccogliere circa 230.000 dati ogni secondo a supporto della CPU, così da poter mappare dettagliatamente la casa e l’ambiente circostante. Munito anche di sensori Dirt Detect, Roomba i7 è anche in grado di riconoscere le zone a più altra concentrazione di sporco e polvere, così da poter concentrare su di esse il proprio lavoro di pulizia, per un risultato più efficiente e accurato cosa che, purtroppo, non è alla portata della gran arte dei competitor presenti sul mercato.

Insomma, un vero e proprio affare che, per altro, è solo uno tra le tante proposto in sconto del portale. Proposte che, come sempre, abbiamo scandagliato e riassunto per voi in una comoda e pratica lista di acquisti consigliati, pur consigliandovi di tenere sotto controllo anche la pagina relativa a tutte le promozioni disponibili.

