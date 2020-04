Offerte del giorno Unieuro: tanta tecnologia a prezzi scontatissimi!

Anche oggi è arrivato il momento di dare un’occhiata a quelle che sono le offerte del giorno di Unieuro, portale che, come avrete visto, nel corso dell’ultima settimana ha decisamente spinto l’acceleratore dal punto di vista delle promozioni, puntando soprattutto sul comparto degli elettrodomestici i cui ottimi sconti ci hanno permesso di acquistare smart TV, aspirapolvere e quant’altro a prezzi davvero concorrenziali. Per quanto riguarda oggi, invece, Unieuro apre leggermente la propria offerta, scollandosi dalla proposte (quasi) esclusivamente dedicata agli elettrodomestici degli ultimi giorni, ed aprendosi ad ulteriori settori merceologici e tech, con proposte variegate e, al solito, decisamente interessanti.

L’offerta è variegata e appetibile e spazia dalle smart Tv ad articoli come smart watch e smartband. Prodotti che sono perfetti per l’attività fisica, anche in casa, e che possono persino aiutarvi a migliorare la qualità del vostro sonno. Tra le varie proposte val sicuramente la pena segnalare quella relativa all’ottima Xiaomi Band 4, un autentico best buy del settore e, con tutta probabilità, una delle smart band dal miglior rapporto qualità/prezzo mai messa in commercio. Dotata di uno schermo touch AMOLED chiaro e ben visibile, ma Mi Band 4 è dotata di tutte le funzionalità utili per lo sport (e per il buon sonno), con anche la possibilità di leggere e ricevere notifiche in tempo reale dallo smartphone. Pensata per resistere allo stress della vita di tutti i giorni e di una intensa attività sportiva, è sorprendentemente venduta ad un prezzo ridicolo, ovvero a meno di 35 euro, di frequente in sconto in rete, come è il caso di Unieuro che, proprio oggi, la propone addirittura a 29,90€! Un vero e proprio affare, per un articolo che – fidatevi di noi – vale ogni centesimo speso!

Come sempre, nel tentativo di facilitarvi nell'acquisto, abbiamo selezionato per voi una lista di articoli consigliati seppur, come sempre, l'invito sia comunque quello di consultare le pagine dedicate alle offerte, così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in promozione.

