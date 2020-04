Offerte del giorno Unieuro: tanti elettrodomestici in offerta

Continua la nostra quotidiana proposta di offerte e sconti e, come da consolidata abitudine, è ora il momento di dare un’occhiata alle offerte Unieuro che, dopo una giornata di ieri caratterizzata da una buona proposta di smartphone in offerta, torna oggi ad invogliarci con una serie di promozioni tutte dedicate ai grandi e piccoli elettrodomestici. Dunque, se ieri vi avevamo parlato dell’ottimo LG G8S ThinQ, che dagli originali 769,90€ è oggi ancora disponibile a soli 399,00€, oggi arriva il momento di dedicarsi ai prodotti per la casa e, in particolare ai piccoli elettrodomestici per la pulizia e la cucina.

Si spazia dai ferri da stiro alle macchine per il caffè, passando per scope elettriche e aspirapolvere robot tra i quali, per altro, vi consigliamo caldamente di dare un’occhiata all’iRobot Roomba 980, disponibile in sconto al prezzo di soli 599,00€ in virtù degli originali 999,00€.

Come diciamo spesso, anche se il prezzo può sembrare esoso rispetto a quella che è la media delle moderne scope elettriche e degli altri sistemi di pulizia ad aspirazione, un aspirapolvere robot va sempre considerato come articolo a sé, specie se si parla dei Roomba, praticamente al vertice dell’attuale mercato di riferimento. In questo specifico caso, parliamo di un prodotto top di gamma, dotato di 2 spazzole in gomma multi-superficie ed adatto ai peli di animali, capace di svolgere una pulizia della casa in 3 fasi grazie ai sensori “Dirt Detect”, che riconoscono le aree più sporche della stanza dove concentrano la pulizia effettuata dal robot. Roomba 980 è insomma un perfetto partner nella pulizia della casa, ed il fatto che sia scontato del 40% non va sottovalutato!

Ovviamente, Roomba 980 è solo una delle tante proposte Unieuro per la giornata di oggi e, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una comoda lista di articoli consigliati seppur, come sempre, l’invito sia comunque quello di consultare le pagine dedicate alle offerte, così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in promozione. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

