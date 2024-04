Uno smartwatch a soli 19€?! ASSURDO ma lo trovi su Amazon!

Nell'attesa che la nuovissima Amazon Gaming Week arrivi online (toccherà attendere la mezzanotte di lunedì 29 aprile!), lo store non sta comunque lesinando in termini di offerte e promozioni, offrendoci - come sempre - un ricco campionario di sconti da non perdere! Il merito, è anche e soprattutto dei popolarissimi coupon offerti dalla piattaforma, in grado di creare occasioni davvero notevoli, come nel caso dello smartwatch qui proposto, prodotto dall'azienda esordiente Haulvean, ed originariamente venduto al prezzo di 49,99€. Ebbenem grazie alla combinazione di ben 2 diversi codici sconto (potrete attivarli entrambi sulla pagina prodotto, poco sotto al prezzo), potrete acquistarlo a soli 19,99€, con un risparmio netto pari a 30€!

NB: ricordatevi di attivare i coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout

Smartwatch Haulvean, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo smartwatch prodotto dall'emergente Haulvean è la scelta ideale per chiunque desideri acquistare il suo primo dispositivo indossabile e, magari spinti dalla curiosità, non vogliate poi spendere molto, pur avendo a disposizione un wearable efficiente e funzionale, che possa esser di supporto sia nella vita di tutti i giorni che durante l'attività sportiva. Dotato di tutto ciò che serve per garantirvi un monitoraggio completo delle vostre attività, questo smartwatch si propone con un ampio schermo a colori HD da 1,85 pollici e con oltre 100 quadranti personalizzabili, offrendosi come uno strumento tanto bello da vedere quanto da indossare.

Dotato di connettività Bluetooth, che vi permetterà di gestire chiamate e notifiche direttamente dal polso, questo smartwatch è anche un compagno perfetto per le attività sportive, grazie alla resistenza all'acqua IP67 e alla capacità di tracciare oltre 100 modalità di allenamento, tutte monitorabili grazie alla presenza di un sensore per la misurazione della frequenza cardiaca, e di un sensore SpO2 per la misurazione dell'ossigenazione del sangue.

Con uno schermo brillante e funzioni che spaziano dal tracking sportivo al monitoraggio del sonno, lo smartwatch Haulvean è, in sintesi, un dispositivo versatile che vi accompagnerà sia nella quotidianità che nelle vostre attività sportive preferite, e visto considerato il suo eccezionale sconto di ben 30 euro, vi suggeriremmo di acquistarlo quanto prima, mettendolo nel carrello prima che esso vada esaurito, o che lo stock di coupon sconto termini del tutto!

